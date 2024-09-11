https://ria.ru/20240911/ukraina-1972180180.html

Экс-премьер Франции отправится с визитом на Украину, сообщили СМИ

Экс-премьер Франции отправится с визитом на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024

Экс-премьер Франции отправится с визитом на Украину, сообщили СМИ

Бывший премьер Франции Габриэль Атталь отправится с визитом на Украину в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение экс-главы кабмина. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:41

2024-09-11T21:41

2024-09-11T21:41

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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Бывший премьер Франции Габриэль Атталь отправится с визитом на Украину в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение экс-главы кабмина. Атталь покинул пост премьер-министра Франции 5 сентября, пробыв на нем почти 8 месяцев. Его сменил 73-летний Мишель Барнье. "Атталь выступит на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в присутствии Владимира Зеленского - ежегодной международной конференции, объединяющей политических и экономических лидеров из нескольких стран для обсуждения места и будущего Украины", - пишет СМИ. Экс-премьер, который теперь занимает пост главы фракции президента "Вместе за республику" в нижней палате парламента, также встретится с украинскими политическими и экономическими лидерами, а затем с французской общиной. Визит Атталя продлится два дня, он также посетит Одессу. Его будут сопровождать президент группы Renew ("Возрождение") в Европейском парламенте Валери Айер и французские депутаты Бенджамин Хаддад и Анн Женете.

https://ria.ru/20240909/makron-1971506737.html

https://ria.ru/20240905/barne-1970829224.html

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