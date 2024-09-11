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Экс-премьер Франции отправится с визитом на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
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21:41 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972180180.html
Экс-премьер Франции отправится с визитом на Украину, сообщили СМИ
Экс-премьер Франции отправится с визитом на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
Экс-премьер Франции отправится с визитом на Украину, сообщили СМИ
Бывший премьер Франции Габриэль Атталь отправится с визитом на Украину в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение экс-главы кабмина. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:41
2024-09-11T21:41
в мире
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украина
одесса
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мишель барнье
владимир зеленский
возрождение
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Бывший премьер Франции Габриэль Атталь отправится с визитом на Украину в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение экс-главы кабмина. Атталь покинул пост премьер-министра Франции 5 сентября, пробыв на нем почти 8 месяцев. Его сменил 73-летний Мишель Барнье. "Атталь выступит на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в присутствии Владимира Зеленского - ежегодной международной конференции, объединяющей политических и экономических лидеров из нескольких стран для обсуждения места и будущего Украины", - пишет СМИ. Экс-премьер, который теперь занимает пост главы фракции президента "Вместе за республику" в нижней палате парламента, также встретится с украинскими политическими и экономическими лидерами, а затем с французской общиной. Визит Атталя продлится два дня, он также посетит Одессу. Его будут сопровождать президент группы Renew ("Возрождение") в Европейском парламенте Валери Айер и французские депутаты Бенджамин Хаддад и Анн Женете.
https://ria.ru/20240909/makron-1971506737.html
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в мире, франция, украина, одесса, габриэль атталь, мишель барнье, владимир зеленский, возрождение
В мире, Франция, Украина, Одесса, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Владимир Зеленский, Возрождение
Экс-премьер Франции отправится с визитом на Украину, сообщили СМИ

СМИ: экс-премьер Франции Габриэль Атталь отправится с визитом на Украину

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Бывший премьер Франции Габриэль Атталь отправится с визитом на Украину в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение экс-главы кабмина.
Атталь покинул пост премьер-министра Франции 5 сентября, пробыв на нем почти 8 месяцев. Его сменил 73-летний Мишель Барнье.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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9 сентября, 05:08
"Атталь выступит на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в присутствии Владимира Зеленского - ежегодной международной конференции, объединяющей политических и экономических лидеров из нескольких стран для обсуждения места и будущего Украины", - пишет СМИ.
Экс-премьер, который теперь занимает пост главы фракции президента "Вместе за республику" в нижней палате парламента, также встретится с украинскими политическими и экономическими лидерами, а затем с французской общиной.
Визит Атталя продлится два дня, он также посетит Одессу. Его будут сопровождать президент группы Renew ("Возрождение") в Европейском парламенте Валери Айер и французские депутаты Бенджамин Хаддад и Анн Женете.
Мишель Барнье - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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5 сентября, 14:25
 
В миреФранцияУкраинаОдессаГабриэль АттальМишель БарньеВладимир ЗеленскийВозрождение
 
 
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