https://ria.ru/20240911/ukraina-1972084390.html

Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены

Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены - РИА Новости, 11.09.2024

Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены

Дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае новой поставки их Украине будут уничтожены, как уже происходило с вооружением, поставленным Киеву ранее, заявил РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:43

2024-09-11T13:43

2024-09-11T13:44

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джо байден

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае новой поставки их Украине будут уничтожены, как уже происходило с вооружением, поставленным Киеву ранее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По информации телеканала CNN, с просьбой снять такой запрет к Байдену обратилась группа ведущих республиканцев палаты представителей. "Мы считаем, что, как было с предыдущими поставками вооружения от США киевскому режиму, всё будет уничтожено, и наши противники на поле боя будут побеждены. Так что никакие цели, которые они поставили, не будут таким образом достигнуты. Но риски и опасности растут", - сказал он в интервью каналу RT в ответ на вопрос о возможном разрешении Вашингтоном ударов Украины вглубь территории РФ ракетами ATACMS, видео опубликовано в Telegram-канале RT News. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240910/atacms-1971948690.html

https://ria.ru/20240425/obeschanie-1942173793.html

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россия, украина, киев, джо байден, сергей рябков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины