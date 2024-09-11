Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены
Замглавы МИД Рябков: ракеты ATACMS при новой поставке Украине будут уничтожены
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае новой поставки их Украине будут уничтожены, как уже происходило с вооружением, поставленным Киеву ранее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По информации телеканала CNN, с просьбой снять такой запрет к Байдену обратилась группа ведущих республиканцев палаты представителей.
"Мы считаем, что, как было с предыдущими поставками вооружения от США киевскому режиму, всё будет уничтожено, и наши противники на поле боя будут побеждены. Так что никакие цели, которые они поставили, не будут таким образом достигнуты. Но риски и опасности растут", - сказал он в интервью каналу RT в ответ на вопрос о возможном разрешении Вашингтоном ударов Украины вглубь территории РФ ракетами ATACMS, видео опубликовано в Telegram-канале RT News.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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