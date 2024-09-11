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Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены - РИА Новости, 11.09.2024
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13:43 11.09.2024 (обновлено: 13:44 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972084390.html
Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены
Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены - РИА Новости, 11.09.2024
Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены
Дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае новой поставки их Украине будут уничтожены, как уже происходило с вооружением, поставленным Киеву ранее, заявил РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:43
2024-09-11T13:44
россия
украина
киев
джо байден
сергей рябков
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае новой поставки их Украине будут уничтожены, как уже происходило с вооружением, поставленным Киеву ранее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По информации телеканала CNN, с просьбой снять такой запрет к Байдену обратилась группа ведущих республиканцев палаты представителей. "Мы считаем, что, как было с предыдущими поставками вооружения от США киевскому режиму, всё будет уничтожено, и наши противники на поле боя будут побеждены. Так что никакие цели, которые они поставили, не будут таким образом достигнуты. Но риски и опасности растут", - сказал он в интервью каналу RT в ответ на вопрос о возможном разрешении Вашингтоном ударов Украины вглубь территории РФ ракетами ATACMS, видео опубликовано в Telegram-канале RT News. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240910/atacms-1971948690.html
https://ria.ru/20240425/obeschanie-1942173793.html
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россия, украина, киев, джо байден, сергей рябков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Рябков заявил, что ракеты ATACMS, поставленные Киеву, будут уничтожены

Замглавы МИД Рябков: ракеты ATACMS при новой поставке Украине будут уничтожены

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае новой поставки их Украине будут уничтожены, как уже происходило с вооружением, поставленным Киеву ранее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По информации телеканала CNN, с просьбой снять такой запрет к Байдену обратилась группа ведущих республиканцев палаты представителей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Блинкен передаст Киеву разрешение на удары по России ATACMS, сообщили СМИ
10 сентября, 22:33
"Мы считаем, что, как было с предыдущими поставками вооружения от США киевскому режиму, всё будет уничтожено, и наши противники на поле боя будут побеждены. Так что никакие цели, которые они поставили, не будут таким образом достигнуты. Но риски и опасности растут", - сказал он в интервью каналу RT в ответ на вопрос о возможном разрешении Вашингтоном ударов Украины вглубь территории РФ ракетами ATACMS, видео опубликовано в Telegram-канале RT News.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Ракеты Atacms - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Антонов назвал обещания Киева по ракетам ATACMS ложью
25 апреля, 02:40
 
РоссияУкраинаКиевДжо БайденСергей РябковВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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