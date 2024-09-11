https://ria.ru/20240911/ukraina-1972054963.html

Глава МИД Британии и госсекретарь США прибыли с визитом на Украину

Глава МИД Британии и госсекретарь США прибыли с визитом на Украину - РИА Новости, 11.09.2024

Глава МИД Британии и госсекретарь США прибыли с визитом на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли с визитом на Украину, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:41

2024-09-11T12:41

2024-09-11T12:41

в мире

украина

великобритания

сша

энтони блинкен

владимир зеленский

валерий залужный

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972053824_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06a2cfee8c058b23f2f641271b878e12.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли с визитом на Украину, сообщило агентство РБК-Украина. Ранее в госдепе США сообщали, что Блинкен в среду посетит Украину для обсуждения долгосрочных военных и экономических потребностей Киева с Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями местных властей. Лэмми также объявил о совместной поездке с Блинкеном на Украину на этой неделе. "Госсекретарь США Энтони Бленкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украина. На опубликованном в Telegram-канале агентства фото в числе сопровождающих Блинкена и Лэмми виден экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

https://ria.ru/20240911/kiev-1972003626.html

украина

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, валерий залужный, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины