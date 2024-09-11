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Глава МИД Британии и госсекретарь США прибыли с визитом на Украину
Глава МИД Британии и госсекретарь США прибыли с визитом на Украину - РИА Новости, 11.09.2024
Глава МИД Британии и госсекретарь США прибыли с визитом на Украину
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли с визитом на Украину, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:41
2024-09-11T12:41
2024-09-11T12:41
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли с визитом на Украину, сообщило агентство РБК-Украина. Ранее в госдепе США сообщали, что Блинкен в среду посетит Украину для обсуждения долгосрочных военных и экономических потребностей Киева с Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями местных властей. Лэмми также объявил о совместной поездке с Блинкеном на Украину на этой неделе. "Госсекретарь США Энтони Бленкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украина. На опубликованном в Telegram-канале агентства фото в числе сопровождающих Блинкена и Лэмми виден экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
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В мире, Украина, Великобритания, США, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины
Глава МИД Британии и госсекретарь США прибыли с визитом на Украину
РБК-Украина: Дэвид Лэмми и Энтони Блинкен прибыли на Украину с визитом