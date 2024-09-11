https://ria.ru/20240911/ukraina-1972052420.html

В Кремле допустили, что решение об ударах по России ATACMS уже принято

В Кремле допустили, что решение об ударах по России ATACMS уже принято - РИА Новости, 11.09.2024

В Кремле допустили, что решение об ударах по России ATACMS уже принято

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS уже принято. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:38

2024-09-11T12:38

2024-09-11T14:15

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS уже принято. "Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на просьбу прокомментировать звучащие в западных СМИ ожидания, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев может разрешить Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. Песков также указал, что Штаты и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлеченности в украинский конфликт. При этом в Кремле "не думают, что это получается".Пресс-секретарь также указал, что ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим."Понимаете, не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом", — добавил он.Песков отметил, что каждое такое решение, принимающееся коллективным Западом и потом вменяющееся Украине, становится лишним доказательством оправданности, необходимости и безальтернативности специальной военной операции.Во вторник Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах не исключают возможности разрешить Украине наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет ATACMS.В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование Киевом переданного Западом дальнобойного оружия. При этом, как сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, сам Блинкен во время своего визита на Украину в среду заявит Киеву, что США разрешат использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России.В свою очередь, как написала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, Байден может снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение США на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.Сам Байден заявил, что Штаты "прямо сейчас" прорабатывают вопрос о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972047396.html

https://ria.ru/20240911/ssha-1972017574.html

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в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, энтони блинкен