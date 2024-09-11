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Постпреды стран ЕС вновь удалили предложение по кредиту Украине - РИА Новости, 11.09.2024
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11:51 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972038204.html
Постпреды стран ЕС вновь удалили предложение по кредиту Украине
Постпреды стран ЕС вновь удалили предложение по кредиту Украине - РИА Новости, 11.09.2024
Постпреды стран ЕС вновь удалили предложение по кредиту Украине
Обсуждение нового предложения Еврокомиссии странам ЕС по обещанному ранее Киеву кредиту на сумму порядка 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:51
2024-09-11T11:51
россия
саудовская аравия
киев
паоло джентилони
сергей лавров
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Обсуждение нового предложения Еврокомиссии странам ЕС по обещанному ранее Киеву кредиту на сумму порядка 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов России вновь было удалено из повестки заседания постпредов стран Евросоюза, следует из обнародованного документа. Ранее СМИ сообщали, что предложение ожидается на этой неделе. Заседание постпредов стран ЕС проходит в среду. "Следующий пункт был удален: использование чрезвычайных доходов, полученных от иммобилизованных активов России, для обслуживания и погашения кредитов. Обмен мнениями", - указывается в повестке. Ранее председательствующая в Совете ЕС Венгрия уже исключала из повестки заседания постпредов стран союза вопрос об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на обслуживание и погашение кредитов для помощи Киеву. В ходе обсуждения постпреды должны заслушать Еврокомиссию по ее кредитному предложению. Тогда в Еврокомиссии, комментируя РИА Новости ситуацию, заявили, что предложение еще не готово и работа над ним продолжается. При этом собеседник агентства подчеркивал, что ЕС и страны G7 намерены предоставить Украине такой кредит до конца года. Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, пока нет единого мнения по этому вопросу. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца этого года. После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии. При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971730264.html
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россия
саудовская аравия
киев
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россия, саудовская аравия, киев, паоло джентилони, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Россия, Саудовская Аравия, Киев, Паоло Джентилони, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Постпреды стран ЕС вновь удалили предложение по кредиту Украине

Постпреды стран ЕС вновь удалили из повестки заседания вопрос о кредите Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Обсуждение нового предложения Еврокомиссии странам ЕС по обещанному ранее Киеву кредиту на сумму порядка 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов России вновь было удалено из повестки заседания постпредов стран Евросоюза, следует из обнародованного документа.
Ранее СМИ сообщали, что предложение ожидается на этой неделе. Заседание постпредов стран ЕС проходит в среду.
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"Следующий пункт был удален: использование чрезвычайных доходов, полученных от иммобилизованных активов России, для обслуживания и погашения кредитов. Обмен мнениями", - указывается в повестке.
Ранее председательствующая в Совете ЕС Венгрия уже исключала из повестки заседания постпредов стран союза вопрос об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на обслуживание и погашение кредитов для помощи Киеву. В ходе обсуждения постпреды должны заслушать Еврокомиссию по ее кредитному предложению. Тогда в Еврокомиссии, комментируя РИА Новости ситуацию, заявили, что предложение еще не готово и работа над ним продолжается. При этом собеседник агентства подчеркивал, что ЕС и страны G7 намерены предоставить Украине такой кредит до конца года.
Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, пока нет единого мнения по этому вопросу.
В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца этого года.
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После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии.
При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
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РоссияСаудовская АравияКиевПаоло ДжентилониСергей ЛавровДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
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