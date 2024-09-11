https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html
Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей, пишут СМИ
Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей, пишут СМИ
Украине дали понять, что союзники не в состоянии предоставить ему сотни миллиардов долларов поддержки, которые нужны для ее "полной победы" в конфликте с... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:51
2024-09-11T08:51
2024-09-11T08:51
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украине дали понять, что союзники не в состоянии предоставить ему сотни миллиардов долларов поддержки, которые нужны для ее "полной победы" в конфликте с Россией, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. "Киеву сказали, что полная украинская победа потребует от Запада предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку", - говорится в сообщении. Однако, указывает газета, подобное нереально сделать ни США, ни Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971952360.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей, пишут СМИ
WSJ: Запад не может предоставить Украине сумму, необходимую ей для "победы"