https://ria.ru/20240911/ukraina-1971891361.html

"Ждали ноября". Киев разругался с давним союзником из-за стиральных машин

"Ждали ноября". Киев разругался с давним союзником из-за стиральных машин - РИА Новости, 11.09.2024

"Ждали ноября". Киев разругался с давним союзником из-за стиральных машин

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига снял с поста временного поверенного в Грузии Михаила Харишина — из-за "полного непонимания реалий дипломатии воюющей... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:00

2024-09-11T08:00

2024-09-11T08:06

киев

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андрей сибига

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига снял с поста временного поверенного в Грузии Михаила Харишина — из-за "полного непонимания реалий дипломатии воюющей страны". Впрочем, это лишь повод, призванный замаскировать системный кризис. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.Большая стиркаХаришин — довольно опытный дипломат. Значительная часть его работы в прошлом связана как раз со странами СНГ. Оттого медийный эффект решения был оглушительным.Посла Украина отозвала из Грузии еще в марте 2022-го. Причина — решение Тбилиси не отправлять 60 грузинских наемников на чартерном рейсе, а также отказ вводить санкции против России. Несмотря на многочисленные обвинения союзника в "поддержке агрессора" и призывы "открыть против Москвы второй фронт", лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявлял, что не хочет вовлекаться в конфликт.А в июле 2023-го дипломатическая перепалка вышла на новый уровень: уже Грузия отозвала своего посла после того, как Киев призвал освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.Теперь — очередной эпизод. Хотя Кобахидзе, ныне премьер-министр, считает, что кадровая ротация украинских дипломатов вызвана не политическими причинами."Конкретный представитель — если я не ошибаюсь, у него есть дипломатический статус, — закупил бытовые вещи, и это посчитали неадекватным на фоне войны. Это и стало причиной его увольнения. Речь идет о стиральных машинах", — сказал он.Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники уточнило, что Харишин не покупал бытовую технику, а лишь поднял перед Сибигой вопрос о замене старых машин на новые.Пусть говорятПримечательно, что предшественника Сибиги Дмитрия Кулебу критиковали среди прочего за неудовлетворительный кадровый состав дипмиссий. В частности, с начала 2022-го из посольств на родину не вернулось до 60 процентов сотрудников.По словам нового главы МИД, от дипломатов ждут новых инициатив. Пока только посол Украины в США Оксана Маркарова демонстрирует достаточную активность в местных СМИ. Судя по всему, в Киеве почувствовали, что партнеры не только не оказывают достаточной помощи, но и могут ее сократить. Работники дипмиссий должны работать эффективнее, чтобы не допустить такого сценария.Также министр анонсировал массовые сокращения в ведомстве — видимо, уже не хватает денег."При этом всем понятно, что сейчас главный украинский дипломат — Зеленский, а его аппарат — что-то вроде теневого правительства", — отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.По его мнению, глава киевского режима осознал, что страна находится в системном кризисе. Однако что-то радикально менять он не планирует — хочет лишь обновить кадры. Такая стратегия вряд ли сработает, считает Денисов.Кроме того, у Киева довольно короткая скамейка запасных, поэтому менять дипломатов в важных для Украины странах чревато последствиями."Тбилиси неслучайно отвели роль первого подопытного — отношения с Грузией испорчены так сильно, что хуже быть уже не может. В будущем Киев может провернуть похожую историю с Венгрией, Словакией, Арменией и Казахстаном", — говорит эксперт.Пока все домаТем временем грузинская оппозиция, ориентирующаяся на Евросоюз и США, переживает, что отношения между бывшими союзниками после отставки Харишина станут еще хуже. При этом правящая партия, по их мнению, даже не пытается исправить ситуацию.Впрочем, сам Кобахидзе не склонен драматизировать. По его словам, зачинщиком был не Тбилиси, поэтому нет смысла делать первый шаг навстречу."Если кто-то и должен пересмотреть решения, так это украинское руководство, которое отозвало посла, что было крайне недружественным шагом. Что касается нашего подхода в отношении украинского руководства, то мы останемся в режиме односторонней дружбы, так как это нужно украинскому народу", — сказал премьер-министр.Тем не менее заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что Тбилиси и Киев рано или поздно найдут общий язык. Правда, сперва грузинские власти должны наладить диалог с США, которые на правах куратора помирят две бывшие советские республики."Тем не менее, с точки зрения Вашингтона, Грузия — намного более управляемая страна, чем, например, Киргизия. Поэтому американцы продолжат работать с Тбилиси. Может быть, не сейчас, а после собственных президентских выборов. В свою очередь, "Грузинская мечта" заинтересована в том, чтобы это произошло как можно раньше, потому что ей самой нужно провести парламентские выборы без эксцессов", — поясняет Евсеев.В итоге, по словам эксперта, Тбилиси постарается усидеть на двух стульях — в угоду США будет сотрудничать с Украиной и постарается не портить отношения с Россией.

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html

https://ria.ru/20240817/ukraina-1966633880.html

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киев, тбилиси, андрей сибига, украина, ираклий кобахидзе, снг, шос