"Ждали ноября". Киев разругался с давним союзником из-за стиральных машин
Политолог Денисов: Тбилиси стал первым подопытным Киева
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига снял с поста временного поверенного в Грузии Михаила Харишина — из-за "полного непонимания реалий дипломатии воюющей страны". Впрочем, это лишь повод, призванный замаскировать системный кризис. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.
Большая стирка
Харишин — довольно опытный дипломат. Значительная часть его работы в прошлом связана как раз со странами СНГ. Оттого медийный эффект решения был оглушительным.
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига
Посла Украина отозвала из Грузии еще в марте 2022-го. Причина — решение Тбилиси не отправлять 60 грузинских наемников на чартерном рейсе, а также отказ вводить санкции против России. Несмотря на многочисленные обвинения союзника в "поддержке агрессора" и призывы "открыть против Москвы второй фронт", лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявлял, что не хочет вовлекаться в конфликт.
А в июле 2023-го дипломатическая перепалка вышла на новый уровень: уже Грузия отозвала своего посла после того, как Киев призвал освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
Теперь — очередной эпизод. Хотя Кобахидзе, ныне премьер-министр, считает, что кадровая ротация украинских дипломатов вызвана не политическими причинами.
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
"Конкретный представитель — если я не ошибаюсь, у него есть дипломатический статус, — закупил бытовые вещи, и это посчитали неадекватным на фоне войны. Это и стало причиной его увольнения. Речь идет о стиральных машинах", — сказал он.
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники уточнило, что Харишин не покупал бытовую технику, а лишь поднял перед Сибигой вопрос о замене старых машин на новые.
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Пусть говорят
Примечательно, что предшественника Сибиги Дмитрия Кулебу критиковали среди прочего за неудовлетворительный кадровый состав дипмиссий. В частности, с начала 2022-го из посольств на родину не вернулось до 60 процентов сотрудников.
По словам нового главы МИД, от дипломатов ждут новых инициатив. Пока только посол Украины в США Оксана Маркарова демонстрирует достаточную активность в местных СМИ. Судя по всему, в Киеве почувствовали, что партнеры не только не оказывают достаточной помощи, но и могут ее сократить. Работники дипмиссий должны работать эффективнее, чтобы не допустить такого сценария.
© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
© Адміністрація Президента України
Оксана Маркарова
Также министр анонсировал массовые сокращения в ведомстве — видимо, уже не хватает денег.
"При этом всем понятно, что сейчас главный украинский дипломат — Зеленский, а его аппарат — что-то вроде теневого правительства", — отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
По его мнению, глава киевского режима осознал, что страна находится в системном кризисе. Однако что-то радикально менять он не планирует — хочет лишь обновить кадры. Такая стратегия вряд ли сработает, считает Денисов.
© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба
Кроме того, у Киева довольно короткая скамейка запасных, поэтому менять дипломатов в важных для Украины странах чревато последствиями.
"Тбилиси неслучайно отвели роль первого подопытного — отношения с Грузией испорчены так сильно, что хуже быть уже не может. В будущем Киев может провернуть похожую историю с Венгрией, Словакией, Арменией и Казахстаном", — говорит эксперт.
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Пока все дома
Тем временем грузинская оппозиция, ориентирующаяся на Евросоюз и США, переживает, что отношения между бывшими союзниками после отставки Харишина станут еще хуже. При этом правящая партия, по их мнению, даже не пытается исправить ситуацию.
Впрочем, сам Кобахидзе не склонен драматизировать. По его словам, зачинщиком был не Тбилиси, поэтому нет смысла делать первый шаг навстречу.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси
"Если кто-то и должен пересмотреть решения, так это украинское руководство, которое отозвало посла, что было крайне недружественным шагом. Что касается нашего подхода в отношении украинского руководства, то мы останемся в режиме односторонней дружбы, так как это нужно украинскому народу", — сказал премьер-министр.
Тем не менее заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что Тбилиси и Киев рано или поздно найдут общий язык. Правда, сперва грузинские власти должны наладить диалог с США, которые на правах куратора помирят две бывшие советские республики.
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"Тем не менее, с точки зрения Вашингтона, Грузия — намного более управляемая страна, чем, например, Киргизия. Поэтому американцы продолжат работать с Тбилиси. Может быть, не сейчас, а после собственных президентских выборов. В свою очередь, "Грузинская мечта" заинтересована в том, чтобы это произошло как можно раньше, потому что ей самой нужно провести парламентские выборы без эксцессов", — поясняет Евсеев.
В итоге, по словам эксперта, Тбилиси постарается усидеть на двух стульях — в угоду США будет сотрудничать с Украиной и постарается не портить отношения с Россией.