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"Звучит заманчиво". Британцев привел в восторг один указ Путина - РИА Новости, 11.09.2024
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03:26 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ukaz-1971964497.html
"Звучит заманчиво". Британцев привел в восторг один указ Путина
"Звучит заманчиво". Британцев привел в восторг один указ Путина - РИА Новости, 11.09.2024
"Звучит заманчиво". Британцев привел в восторг один указ Путина
Читатели британской Daily Mail оценили возможность переехать в Россию по указу президента Владимира Путина о предоставлении временного проживания иностранцам,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T03:26
2024-09-11T03:26
в мире
россия
великобритания
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail оценили возможность переехать в Россию по указу президента Владимира Путина о предоставлении временного проживания иностранцам, разделяющим традиционные духовные ценности.Издание опубликовало статью, в которой утверждается, что уже 17 британцев подали в российское консульство в Эдинбурге прошения о предоставлении разрешения на временное проживание в России."Если честно, то звучит все более заманчиво. У Британии все плохо", — написал в комментариях пользователь Route666."Я бы конкретно задумался об этом, будь помоложе. &lt;...&gt; Полиция в некоторых частях Британии ни разу не смогла раскрыть ограбление. Зато раскрыла сотни так называемых "некриминальных преступлений", которые заключаются в том, что кто-то сказал что-то обидное", — отметил AnotherManWithNoName."Там (в России. — Прим. Ред.) сейчас, наверное, безопаснее, чем в Британии. &lt;...&gt; У них можно спокойно ходить по улицам без страха, что тебя ограбят или пырнут ножом. Мужчины как мужчины, женщины как женщины — отличаешь их без сомнений. Мы могли бы у них поучиться", — написал Bill1955."Напомню, что Россия богата энергоресурсами и сотрудничает с Китаем. &lt;...&gt; В то же время Британия медленно превращается в страну третьего мира", — посетовал penny worth."Россия может оказаться лучшим вариантом для жизни, чем Британия, особенно при бесполезном лейбористском правительстве", — заключил ang2410.В августе президент России подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240819/mask-1966903261.html
https://ria.ru/20240820/rossiya-1967225190.html
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в мире, россия, великобритания, владимир путин
В мире, Россия, Великобритания, Владимир Путин

"Звучит заманчиво". Британцев привел в восторг один указ Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail оценили возможность переехать в Россию по указу президента Владимира Путина о предоставлении временного проживания иностранцам, разделяющим традиционные духовные ценности.
Издание опубликовало статью, в которой утверждается, что уже 17 британцев подали в российское консульство в Эдинбурге прошения о предоставлении разрешения на временное проживание в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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"Если честно, то звучит все более заманчиво. У Британии все плохо", — написал в комментариях пользователь Route666.
"Я бы конкретно задумался об этом, будь помоложе. <...> Полиция в некоторых частях Британии ни разу не смогла раскрыть ограбление. Зато раскрыла сотни так называемых "некриминальных преступлений", которые заключаются в том, что кто-то сказал что-то обидное", — отметил AnotherManWithNoName.
"Там (в России. — Прим. Ред.) сейчас, наверное, безопаснее, чем в Британии. <...> У них можно спокойно ходить по улицам без страха, что тебя ограбят или пырнут ножом. Мужчины как мужчины, женщины как женщины — отличаешь их без сомнений. Мы могли бы у них поучиться", — написал Bill1955.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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"Напомню, что Россия богата энергоресурсами и сотрудничает с Китаем. <...> В то же время Британия медленно превращается в страну третьего мира", — посетовал penny worth.
"Россия может оказаться лучшим вариантом для жизни, чем Британия, особенно при бесполезном лейбористском правительстве", — заключил ang2410.
В августе президент России подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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10 августа, 08:00
 
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