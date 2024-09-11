https://ria.ru/20240911/ukaz-1971964497.html

"Звучит заманчиво". Британцев привел в восторг один указ Путина

"Звучит заманчиво". Британцев привел в восторг один указ Путина - РИА Новости, 11.09.2024

"Звучит заманчиво". Британцев привел в восторг один указ Путина

Читатели британской Daily Mail оценили возможность переехать в Россию по указу президента Владимира Путина о предоставлении временного проживания иностранцам,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T03:26

2024-09-11T03:26

2024-09-11T03:26

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владимир путин

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail оценили возможность переехать в Россию по указу президента Владимира Путина о предоставлении временного проживания иностранцам, разделяющим традиционные духовные ценности.Издание опубликовало статью, в которой утверждается, что уже 17 британцев подали в российское консульство в Эдинбурге прошения о предоставлении разрешения на временное проживание в России."Если честно, то звучит все более заманчиво. У Британии все плохо", — написал в комментариях пользователь Route666."Я бы конкретно задумался об этом, будь помоложе. <...> Полиция в некоторых частях Британии ни разу не смогла раскрыть ограбление. Зато раскрыла сотни так называемых "некриминальных преступлений", которые заключаются в том, что кто-то сказал что-то обидное", — отметил AnotherManWithNoName."Там (в России. — Прим. Ред.) сейчас, наверное, безопаснее, чем в Британии. <...> У них можно спокойно ходить по улицам без страха, что тебя ограбят или пырнут ножом. Мужчины как мужчины, женщины как женщины — отличаешь их без сомнений. Мы могли бы у них поучиться", — написал Bill1955."Напомню, что Россия богата энергоресурсами и сотрудничает с Китаем. <...> В то же время Британия медленно превращается в страну третьего мира", — посетовал penny worth."Россия может оказаться лучшим вариантом для жизни, чем Британия, особенно при бесполезном лейбористском правительстве", — заключил ang2410.В августе президент России подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240819/mask-1966903261.html

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в мире, россия, великобритания, владимир путин