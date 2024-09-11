https://ria.ru/20240911/udar-1971986444.html

Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области

Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 11.09.2024

Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области

Российские военные ударили по району промышленных складов в Киевской области, куда завезли новую технику НАТО для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:58

2024-09-11T08:58

2024-09-11T09:51

специальная военная операция на украине

киевская область

вооруженные силы украины

нато

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941361127_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0b25fd6c7f39197e41f98ac1f9bf55d7.jpg

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по району промышленных складов в Киевской области, куда завезли новую технику НАТО для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью 11 сентября в 20 минут третьего город Переяслав получил удар по объектам, использовавшимся военными ВСУ. <...> Удар был в стороне района Лагери, в южном направлении, где находятся промышленные склады и огромная станция техобслуживания", — заявил он.Как сообщили источники Лебедева в подполье, на склады завезли новую технику стран НАТО, а на станции занимались ее доработкой: обшивали противодронными сетками, устанавливали динамическую защиту на танки, наваривали турели и пусковые установки для БПЛА на пикапы.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киевская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность