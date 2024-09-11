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Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 11.09.2024 (обновлено: 09:51 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/udar-1971986444.html
Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 11.09.2024
Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области
Российские военные ударили по району промышленных складов в Киевской области, куда завезли новую технику НАТО для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:58
2024-09-11T09:51
специальная военная операция на украине
киевская область
вооруженные силы украины
нато
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по району промышленных складов в Киевской области, куда завезли новую технику НАТО для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью 11 сентября в 20 минут третьего город Переяслав получил удар по объектам, использовавшимся военными ВСУ. &lt;...&gt; Удар был в стороне района Лагери, в южном направлении, где находятся промышленные склады и огромная станция техобслуживания", — заявил он.Как сообщили источники Лебедева в подполье, на склады завезли новую технику стран НАТО, а на станции занимались ее доработкой: обшивали противодронными сетками, устанавливали динамическую защиту на танки, наваривали турели и пусковые установки для БПЛА на пикапы.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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киевская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области

Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ с техникой НАТО в Киевской области

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по району промышленных складов в Киевской области, куда завезли новую технику НАТО для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Ночью 11 сентября в 20 минут третьего город Переяслав получил удар по объектам, использовавшимся военными ВСУ. <...> Удар был в стороне района Лагери, в южном направлении, где находятся промышленные склады и огромная станция техобслуживания", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Как сообщили источники Лебедева в подполье, на склады завезли новую технику стран НАТО, а на станции занимались ее доработкой: обшивали противодронными сетками, устанавливали динамическую защиту на танки, наваривали турели и пусковые установки для БПЛА на пикапы.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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