https://ria.ru/20240911/ucheniya-1972099671.html

Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в рамках учения

Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в рамках учения - РИА Новости, 11.09.2024

Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в рамках учения

Два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учения "Океан-2024" выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:56

2024-09-11T14:56

2024-09-11T15:00

норвежское море

ту-160м

россия

безопасность

северный ледовитый океан

су-30см

су-35с

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учения "Океан-2024" выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ. Продолжительность полета составила более девяти часов."Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в министерстве.Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971994157.html

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971752282.html

https://ria.ru/20240911/ucheniya-1972041609.html

норвежское море

россия

северный ледовитый океан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет Ту-160 в рамках учений "Океан-2024" над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей Стратегические ракетоносцы Ту-160 в рамках учений "Океан-2024" выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны. 2024-09-11T14:56 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

норвежское море, ту-160м, россия, безопасность, северный ледовитый океан, су-30см, су-35с