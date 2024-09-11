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Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в рамках учения - РИА Новости, 11.09.2024
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14:56 11.09.2024 (обновлено: 15:00 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ucheniya-1972099671.html
Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в рамках учения
Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в рамках учения - РИА Новости, 11.09.2024
Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в рамках учения
Два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учения "Океан-2024" выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:56
2024-09-11T15:00
норвежское море
ту-160м
россия
безопасность
северный ледовитый океан
су-30см
су-35с
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учения "Океан-2024" выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ. Продолжительность полета составила более девяти часов."Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в министерстве.Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.
https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971994157.html
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971752282.html
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норвежское море
россия
северный ледовитый океан
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Полет Ту-160 в рамках учений "Океан-2024" над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Стратегические ракетоносцы Ту-160 в рамках учений "Океан-2024" выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны.
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норвежское море, ту-160м, россия, безопасность, северный ледовитый океан, су-30см, су-35с
Норвежское море, Ту-160М, Россия, Безопасность, Северный Ледовитый океан, Су-30СМ, Су-35С
Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в рамках учения

МО: Ту-160 на учениях "Океан-2024" пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учения "Океан-2024" выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.
Тихоокеанский флот - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Морская авиация ТОФ отработала вывод сил из-под удара "противника"
Вчера, 09:41
При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ. Продолжительность полета составила более девяти часов.
«
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в министерстве.
Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
Плановые двусторонние учения, развернутые силами Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Минобороны назвало задачи учений "Океан-2024"
10 сентября, 09:32
В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Североморск на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Севфлот отработал применение противолодочного оружия
Вчера, 12:02
 
Норвежское мореТу-160МРоссияБезопасностьСеверный Ледовитый океанСу-30СМСу-35С
 
 
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