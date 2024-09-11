Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями в рамках учения
МО: Ту-160 на учениях "Океан-2024" пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учения "Океан-2024" выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.
При выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ. Продолжительность полета составила более девяти часов.
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"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в министерстве.
Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
Минобороны назвало задачи учений "Океан-2024"
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В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.