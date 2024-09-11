https://ria.ru/20240911/ucheniya-1972041609.html
Севфлот отработал применение противолодочного оружия
Севфлот отработал применение противолодочного оружия - РИА Новости, 11.09.2024
Севфлот отработал применение противолодочного оружия
Силы Северного флота в рамках учения "Океан-2024" осуществили поиск подводных лодок условного противника и отработали применение противолодочного оружия в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:02
2024-09-11T12:02
2024-09-11T12:02
безопасность
баренцево море
россия
северный ледовитый океан
ту-142
ил-38
ка-27
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Силы Северного флота в рамках учения "Океан-2024" осуществили поиск подводных лодок условного противника и отработали применение противолодочного оружия в Баренцевом море, сообщило Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" разнородные силы Северного флота приступили к поиску подводных лодок условного противника в акватории Баренцева моря и противодействию им. Данный эпизод учения разыгрывается в двустороннем формате", - говорится в сообщении. В министерстве уточняют, что в этом эпизоде учения задействованы две корабельные поисково-ударные группы, в составе которых противолодочные задачи выполняют большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск". Участвуют также многоцелевые атомные подводные лодки, противолодочная авиация смешанного авиакорпуса Севфлота - дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38 и корабельные противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ. Противолодочные силы флота совместно с противолодочной авиацией и атомным подводным ракетным крейсером приступили к проверке отсутствия слежения за силами флота и поиску подводных лодок условного противника, установлению контроля за судоходством в назначенных районах акватории Баренцева моря. На дальних рубежах действовали дальние противолодочные самолёты Ту-142 и противолодочные самолёты Ил-38. В ближней зоне подводные лодки условного противника искали корабельные противолодочные вертолёты Ка-27. Боевые расчёты атомного подводного крейсера отработали подводное маневрирование и применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска, отработали боевую организацию экипажа и алгоритм действий при обнаружении и атаке подводного противника. Надводное маневрирование, применение гидроакустического и противолодочного вооружения отработали экипажи больших и малых противолодочных кораблей. На завершающем этапе противолодочного эпизода учения экипажи кораблей отработали комплексное применение противолодочного вооружения с выполнением ряда практических учебно-боевых упражнений, в том числе - торпедных стрельб, глубинного бомбометания, стрельб ракето-торпедами. Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html
https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971752282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, баренцево море, россия, северный ледовитый океан, ту-142, ил-38, ка-27
Безопасность, Баренцево море, Россия, Северный Ледовитый океан, Ту-142, Ил-38, Ка-27
Севфлот отработал применение противолодочного оружия
Силы Севфлота отработали применение противолодочного оружия в Баренцевом море
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Силы Северного флота в рамках учения "Океан-2024" осуществили поиск подводных лодок условного противника и отработали применение противолодочного оружия в Баренцевом море, сообщило Минобороны РФ.
"В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" разнородные силы Северного флота приступили к поиску подводных лодок условного противника в акватории Баренцева моря и противодействию им. Данный эпизод учения разыгрывается в двустороннем формате", - говорится в сообщении.
В министерстве уточняют, что в этом эпизоде учения задействованы две корабельные поисково-ударные группы, в составе которых противолодочные задачи выполняют большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск". Участвуют также многоцелевые атомные подводные лодки, противолодочная авиация смешанного авиакорпуса Севфлота - дальние противолодочные самолёты Ту-1
42, противолодочные самолёты Ил-
38 и корабельные противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ.
Противолодочные силы флота совместно с противолодочной авиацией и атомным подводным ракетным крейсером приступили к проверке отсутствия слежения за силами флота и поиску подводных лодок условного противника, установлению контроля за судоходством в назначенных районах акватории Баренцева моря. На дальних рубежах действовали дальние противолодочные самолёты Ту-142 и противолодочные самолёты Ил-38. В ближней зоне подводные лодки условного противника искали корабельные противолодочные вертолёты Ка
-27.
Боевые расчёты атомного подводного крейсера отработали подводное маневрирование и применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска, отработали боевую организацию экипажа и алгоритм действий при обнаружении и атаке подводного противника. Надводное маневрирование, применение гидроакустического и противолодочного вооружения отработали экипажи больших и малых противолодочных кораблей.
На завершающем этапе противолодочного эпизода учения экипажи кораблей отработали комплексное применение противолодочного вооружения с выполнением ряда практических учебно-боевых упражнений, в том числе - торпедных стрельб, глубинного бомбометания, стрельб ракето-торпедами.
Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов
, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей
задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.