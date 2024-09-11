https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971994157.html

Морская авиация ТОФ отработала вывод сил из-под удара "противника"

Морская авиация ТОФ отработала вывод сил из-под удара "противника" - РИА Новости, 11.09.2024

Морская авиация ТОФ отработала вывод сил из-под удара "противника"

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учения "Океан-2024" отработали вывод сил из-под удара условного противника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:41

2024-09-11T09:41

2024-09-11T09:41

безопасность

россия

камчатка

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учения "Океан-2024" отработали вывод сил из-под удара условного противника, сообщило Минобороны РФ. "На Камчатке в ходе СКШУ (стратегического командно-штабного учения - ред.) "Океан-2024" летчики отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России отработали мероприятия по выводу сил морской авиации из-под удара условного противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что по вводной была объявлена угроза нанесения "неприятелем" массированного ракетно-бомбового удара по аэродрому базирования. Самолеты вылетели в районы несения дежурства. Часть боевых машин в ходе учения была перебазирована на оперативные аэродромы, где летчики выполнили подготовительные мероприятия для противодействия "противнику". Во вторник Минобороны сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Основными задачами учения являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

россия

камчатка

северный ледовитый океан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, камчатка, северный ледовитый океан