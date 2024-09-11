https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971991332.html
Ракетчики ТОФ доставлены на Чукотку большими десантными кораблями
Ракетчики ТОФ доставлены на Чукотку большими десантными кораблями - РИА Новости, 11.09.2024
Ракетчики ТОФ доставлены на Чукотку большими десантными кораблями
Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" доставлены на Чукотку большими... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:26
2024-09-11T09:26
2024-09-11T09:26
безопасность
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ссср
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" доставлены на Чукотку большими десантными кораблями, сообщили в Минобороны России. "Расчёты береговых ракетных комплексов берегового ракетного полка войск и сил на Северо-востоке России после переброски морем на больших десантных кораблях ТОФ из пунктов постоянной дислокации на побережье Чукотского полуострова совершили марши в позиционные районы в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе маршей ракетчики отрабатывали организацию походного охранения. Они заняли позиции для ведения наблюдения за надводной обстановкой в зоне ответственности ТОФ, добавили в Минобороны. Кроме того, технические подразделения сейчас проводят подготовку ракет для огневого дивизиона. Также личный состав проводит занятия по радиационной, химической и биологической защите, медицинской подготовке и по специальным дисциплинам. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ссср, чукотка, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, СССР, Чукотка, Тихоокеанский флот ВМФ России
Ракетчики ТОФ доставлены на Чукотку большими десантными кораблями
Береговой ракетный полк ТОФ перебазировали на Чукотку на учениях "Океан-2024"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" доставлены на Чукотку большими десантными кораблями, сообщили в Минобороны России.
"Расчёты береговых ракетных комплексов берегового ракетного полка войск и сил на Северо-востоке России после переброски морем на больших десантных кораблях ТОФ
из пунктов постоянной дислокации на побережье Чукотского полуострова
совершили марши в позиционные районы в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе маршей ракетчики отрабатывали организацию походного охранения. Они заняли позиции для ведения наблюдения за надводной обстановкой в зоне ответственности ТОФ, добавили в Минобороны.
Кроме того, технические подразделения сейчас проводят подготовку ракет для огневого дивизиона. Также личный состав проводит занятия по радиационной, химической и биологической защите, медицинской подготовке и по специальным дисциплинам.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов
, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей
будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР
в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.