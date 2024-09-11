https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971991332.html

Ракетчики ТОФ доставлены на Чукотку большими десантными кораблями

Ракетчики ТОФ доставлены на Чукотку большими десантными кораблями - РИА Новости, 11.09.2024

Ракетчики ТОФ доставлены на Чукотку большими десантными кораблями

Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" доставлены на Чукотку большими... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:26

2024-09-11T09:26

2024-09-11T09:26

безопасность

россия

ссср

чукотка

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" доставлены на Чукотку большими десантными кораблями, сообщили в Минобороны России. "Расчёты береговых ракетных комплексов берегового ракетного полка войск и сил на Северо-востоке России после переброски морем на больших десантных кораблях ТОФ из пунктов постоянной дислокации на побережье Чукотского полуострова совершили марши в позиционные районы в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе маршей ракетчики отрабатывали организацию походного охранения. Они заняли позиции для ведения наблюдения за надводной обстановкой в зоне ответственности ТОФ, добавили в Минобороны. Кроме того, технические подразделения сейчас проводят подготовку ракет для огневого дивизиона. Также личный состав проводит занятия по радиационной, химической и биологической защите, медицинской подготовке и по специальным дисциплинам. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, ссср, чукотка, тихоокеанский флот вмф россии