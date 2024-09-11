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Несколько тысяч человек собрались в Буэнос-Айресе, требуя повышения пенсий - РИА Новости, 11.09.2024
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22:23 11.09.2024 (обновлено: 23:25 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/tysjachi-1972184014.html
Несколько тысяч человек собрались в Буэнос-Айресе, требуя повышения пенсий
Несколько тысяч человек собрались в Буэнос-Айресе, требуя повышения пенсий - РИА Новости, 11.09.2024
Несколько тысяч человек собрались в Буэнос-Айресе, требуя повышения пенсий
Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса, где депутаты пытаются преодолеть вето президента на повышение пенсий, передает... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T22:23
2024-09-11T23:25
в мире
аргентина
хавьер милей
буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса, где депутаты пытаются преодолеть вето президента на повышение пенсий, передает корреспондент РИА Новости. В начале сентября президент Аргентины Хавьер Милей наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожает дестабилизировать бюджет страны. Однако парламент может преодолеть вето - для этого надо набрать две трети голосов в палате депутатов и затем в сенате. У здания конгресса в среду собрались пенсионеры, работники сферы образования, которые также требуют у властей повышения оплаты труда, представители различных профсоюзов. Люди продолжают прибывать. В отличие от других акций протестов, полиция позволила занять людям проезжую часть у конгресса. Движение по прилегающим улицам перекрыто. Согласно протоколу проведения манифестаций, митингующие не должны препятствовать движению транспорта и должны находиться на тротуарах, иначе к ним могут применить силу. В паре кварталов от конгресса дежурят наряды полиции и спецтехника, включая водомёты. Акция проходит мирно. Люди поют песни, выкрикивают лозунги против политики властей. "Задумайся, ты в будущем тоже станешь пенсионером", "Не крадите у пенсионеров" - такие транспаранты можно увидеть в руках протестующих.
https://ria.ru/20240423/aktsiya-1941898115.html
https://ria.ru/20240404/protest-1937902455.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
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60
Несколько тысяч человек в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса с требованием повышения оплаты труда
Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса, где депутаты пытаются преодолеть вето президента на повышение пенсий, передает корреспондент РИА Новости. В начале сентября Милей наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожает дестабилизировать бюджет страны. У здания конгресса собрались пенсионеры, работники сферы образования, которые также требуют у властей повышения оплаты труда. Акция проходит мирно. Люди поют песни, выкрикивают лозунги против политики властей, а еще жарят чорипаны (местные хотдоги) - это уже своего рода аргентинская традиция для таких мероприятий.
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в мире, аргентина, хавьер милей, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Хавьер Милей, Буэнос-Айрес (город)
Несколько тысяч человек собрались в Буэнос-Айресе, требуя повышения пенсий

Тысячи людей протестуют в Буэнос-Айресе против вето Милея на повышение пенсий

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса, где депутаты пытаются преодолеть вето президента на повышение пенсий, передает корреспондент РИА Новости.
В начале сентября президент Аргентины Хавьер Милей наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожает дестабилизировать бюджет страны. Однако парламент может преодолеть вето - для этого надо набрать две трети голосов в палате депутатов и затем в сенате.
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В центре Буэнос-Айреса прошла акция против политики властей
23 апреля, 23:58
У здания конгресса в среду собрались пенсионеры, работники сферы образования, которые также требуют у властей повышения оплаты труда, представители различных профсоюзов. Люди продолжают прибывать.
В отличие от других акций протестов, полиция позволила занять людям проезжую часть у конгресса. Движение по прилегающим улицам перекрыто. Согласно протоколу проведения манифестаций, митингующие не должны препятствовать движению транспорта и должны находиться на тротуарах, иначе к ним могут применить силу.
В паре кварталов от конгресса дежурят наряды полиции и спецтехника, включая водомёты.
Акция проходит мирно. Люди поют песни, выкрикивают лозунги против политики властей. "Задумайся, ты в будущем тоже станешь пенсионером", "Не крадите у пенсионеров" - такие транспаранты можно увидеть в руках протестующих.
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В миреАргентинаХавьер МилейБуэнос-Айрес (город)
 
 
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