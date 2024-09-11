https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html
Эксперт раскрыл потери турецких банков из-за санкций США против России
Эксперт раскрыл потери турецких банков из-за санкций США против России - РИА Новости, 11.09.2024
Эксперт раскрыл потери турецких банков из-за санкций США против России
Турецкие банки потеряли за восемь месяцев текущего года около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:05
2024-09-11T07:05
2024-09-11T07:05
россия
турция
алексей ерхов
андрей костин (банкир)
экономика
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Турецкие банки потеряли за восемь месяцев текущего года около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке Турции. "Из-за давления России на турецкие банки Турция за первые восемь месяцев потеряла около 2 миллиардов долларов экспортной выручки. Если рассматривать потенциал этого, то потери гораздо выше", - заявил Эрчин. По его словам, экономические отношения между двумя странами не ухудшатся окончательно, но возможности упущены. "Как Россия будет опираться на Турцию, когда у нее возникнут проблемы? Я уверен, что экономический персонал Кремля наверняка задается этим вопросом. И их турецкие коллеги тоже должны об этом думать", - сказал Эрчин. Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971951497.html
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россия, турция, алексей ерхов, андрей костин (банкир), экономика
Россия, Турция, Алексей Ерхов, Андрей Костин (банкир), Экономика
Эксперт раскрыл потери турецких банков из-за санкций США против России
Эксперт Эрчин: банки в Турции лишились $2 миллиардов из-за санкций США против РФ
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Турецкие банки потеряли за восемь месяцев текущего года около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке Турции.
"Из-за давления России на турецкие банки Турция за первые восемь месяцев потеряла около 2 миллиардов долларов экспортной выручки. Если рассматривать потенциал этого, то потери гораздо выше", - заявил Эрчин.
По его словам, экономические отношения между двумя странами не ухудшатся окончательно, но возможности упущены.
"Как Россия будет опираться на Турцию, когда у нее возникнут проблемы? Я уверен, что экономический персонал Кремля наверняка задается этим вопросом. И их турецкие коллеги тоже должны об этом думать", - сказал Эрчин.
Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России
в Турцию
пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин
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