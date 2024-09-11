https://ria.ru/20240911/tuapse-1972176545.html

Прокуратура проверит детский лагерь в Туапсе на предмет нарушений

Прокуратура проверит детский лагерь в Туапсе на предмет нарушений - РИА Новости, 11.09.2024

Прокуратура проверит детский лагерь в Туапсе на предмет нарушений

Прокуратура в Туапсинском районе на Кубани проверит детский оздоровительный лагерь "Созвездие" на предмет нарушений, в котором произошел несчастный случай с... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:56

2024-09-11T20:56

2024-09-11T20:56

происшествия

туапсинский район

туапсе

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СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Прокуратура в Туапсинском районе на Кубани проверит детский оздоровительный лагерь "Созвездие" на предмет нарушений, в котором произошел несчастный случай с девятилетней девочкой, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что девочка якобы захлебнулась в бассейне детского лагеря в Туапсе, после попала в реанимацию. "Туапсинской межрайонной прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту возможных нарушений при организации отдыха детей в детском-оздоровительном лагере "Созвездие" в селе Ольгинка, в котором с несовершеннолетней, 2015 года рождения, находящейся в бассейне, случился несчастный случай", - сказано в сообщении краевой прокуратуры. В ведомстве РИА Новости уточнили, что девочка жива, точные причины произошедшего пока устанавливаются. В случае выявленных нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240806/prokuratura-1964466980.html

https://ria.ru/20240804/delo--1964002704.html

туапсинский район

туапсе

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происшествия, туапсинский район, туапсе