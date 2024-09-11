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Цивилева возложила цветы в школе №1 в Беслане

Цивилева возложила цветы в школе №1 в Беслане - РИА Новости, 11.09.2024

Цивилева возложила цветы в школе №1 в Беслане

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа возложила цветы в школе №1 в Беслане, РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:02

2024-09-11T07:02

2024-09-11T07:02

россия

беслан

вячеслав бочаров

теракт в беслане (2004)

общество

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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сен - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа возложила цветы в школе №1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт, унесший жизни 334 человек. Перед посещением школы она возложила цветы к мемориалу на кладбище "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте. "Прошло 20 лет, а все равно никто не остается равнодушным. Невозможно стоять в стороне", - сказала она у мемориала, который был выложен цветами. Посещая школу №1 в Беслане, Цивилева отметила, что в наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества" сейчас входят два человека, связанные с событиями сентября 2004 года: Герой России Вячеслав Бочаров, который первым зашел в школу, и Алексей Романов, который руководил подразделением "Вымпел". "Все переплетено тесно", - подчеркнула замминистра. После этого Цивилева в сопровождении директора международного центра "Беслан. Школа номер №1" Ларисы Сохиевой посетила спортзал школы, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников. Он сохранен полностью в исходном виде, на его стенах размещены фотографии погибших. Замминистра также осмотрела галерею, посвященную бойцам силовых структур, которые участвовали в контртеррористической операции на территории школы. "Сейчас у нас тут временная экспозиция. Планируется большой проект, у нас уже создана концепция и архитектурно-художественное решение. Ждем финансирования, и когда недавно Владимир Владимирович Путин приезжал, он подтвердил, что это будет", - рассказала Сохиева.

https://ria.ru/20240820/lechenie-1967383301.html

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россия, беслан, вячеслав бочаров, теракт в беслане (2004), общество