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Цивилева возложила цветы в школе №1 в Беслане - РИА Новости, 11.09.2024
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07:02 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/tsivileva-1971976362.html
Цивилева возложила цветы в школе №1 в Беслане
Цивилева возложила цветы в школе №1 в Беслане - РИА Новости, 11.09.2024
Цивилева возложила цветы в школе №1 в Беслане
Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа возложила цветы в школе №1 в Беслане, РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:02
2024-09-11T07:02
россия
беслан
вячеслав бочаров
теракт в беслане (2004)
общество
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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сен - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа возложила цветы в школе №1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт, унесший жизни 334 человек. Перед посещением школы она возложила цветы к мемориалу на кладбище "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте. "Прошло 20 лет, а все равно никто не остается равнодушным. Невозможно стоять в стороне", - сказала она у мемориала, который был выложен цветами. Посещая школу №1 в Беслане, Цивилева отметила, что в наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества" сейчас входят два человека, связанные с событиями сентября 2004 года: Герой России Вячеслав Бочаров, который первым зашел в школу, и Алексей Романов, который руководил подразделением "Вымпел". "Все переплетено тесно", - подчеркнула замминистра. После этого Цивилева в сопровождении директора международного центра "Беслан. Школа номер №1" Ларисы Сохиевой посетила спортзал школы, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников. Он сохранен полностью в исходном виде, на его стенах размещены фотографии погибших. Замминистра также осмотрела галерею, посвященную бойцам силовых структур, которые участвовали в контртеррористической операции на территории школы. "Сейчас у нас тут временная экспозиция. Планируется большой проект, у нас уже создана концепция и архитектурно-художественное решение. Ждем финансирования, и когда недавно Владимир Владимирович Путин приезжал, он подтвердил, что это будет", - рассказала Сохиева.
https://ria.ru/20240820/lechenie-1967383301.html
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россия, беслан, вячеслав бочаров, теракт в беслане (2004), общество
Россия, Беслан, Вячеслав Бочаров, Теракт в Беслане (2004), Общество
Цивилева возложила цветы в школе №1 в Беслане

Цивилева в ходе поездки в войска ЮВО возложила цветы в школе №1 в Беслане

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкГодовщина трагедии в школе № 1 Беслана
Годовщина трагедии в школе № 1 Беслана - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Годовщина трагедии в школе № 1 Беслана. Архивное фото
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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сен - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа возложила цветы в школе №1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт, унесший жизни 334 человек.
Перед посещением школы она возложила цветы к мемориалу на кладбище "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте. "Прошло 20 лет, а все равно никто не остается равнодушным. Невозможно стоять в стороне", - сказала она у мемориала, который был выложен цветами.
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Посещая школу №1 в Беслане, Цивилева отметила, что в наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества" сейчас входят два человека, связанные с событиями сентября 2004 года: Герой России Вячеслав Бочаров, который первым зашел в школу, и Алексей Романов, который руководил подразделением "Вымпел". "Все переплетено тесно", - подчеркнула замминистра.
После этого Цивилева в сопровождении директора международного центра "Беслан. Школа номер №1" Ларисы Сохиевой посетила спортзал школы, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников. Он сохранен полностью в исходном виде, на его стенах размещены фотографии погибших.
Замминистра также осмотрела галерею, посвященную бойцам силовых структур, которые участвовали в контртеррористической операции на территории школы. "Сейчас у нас тут временная экспозиция. Планируется большой проект, у нас уже создана концепция и архитектурно-художественное решение. Ждем финансирования, и когда недавно Владимир Владимирович Путин приезжал, он подтвердил, что это будет", - рассказала Сохиева.
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