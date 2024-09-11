В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Сумской области тревога звучит с 21.16 мск вторника, в Полтавской и Харьковской областях сигнал тревоги прозвучал почти одновременно - в 22.48 и 22.51 мск соответственно, в Днепропетровской области тревогу объявили в 23.35 мск, в Черниговской - в 0.05 мск среды.
Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской области, ДНР и ЛНР РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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