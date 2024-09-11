https://ria.ru/20240911/trevoga-1972188657.html

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины - РИА Новости, 11.09.2024

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:16

2024-09-11T23:16

2024-09-11T23:18

специальная военная операция на украине

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черниговская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве, Киевской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях была объявлена в промежутке с 22.30 мск по 23.00 мск. В Полтавской и Сумской областях она длится более часа.Ранее в среду в указанных регионах тревога уже объявлялась, однако спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, в мире, вооруженные силы украины, черниговская область, дмитрий песков