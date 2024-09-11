Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и еще семи украинских областях
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве, Киевской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях была объявлена в промежутке с 22.30 мск по 23.00 мск. В Полтавской и Сумской областях она длится более часа.
Ранее в среду в указанных регионах тревога уже объявлялась, однако спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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