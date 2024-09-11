https://ria.ru/20240911/trevoga-1972176729.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:55

2024-09-11T20:55

2024-09-11T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

сумская область

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 20.07 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях. Спустя пять минут она прозвучала в Киевской и Житомирской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

сумская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, сумская область