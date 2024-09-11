https://ria.ru/20240911/trevoga-1972176729.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:55
2024-09-11T20:55
2024-09-11T20:55
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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сумская область
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 20.07 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях. Спустя пять минут она прозвучала в Киевской и Житомирской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Сумская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу