https://ria.ru/20240911/trevoga-1972157445.html

В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2024

В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:33

2024-09-11T18:33

2024-09-11T18:33

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях была объявлена в промежутке с 18.05 по 18.15 мск. В Харьковской области она звучит около двух часов, в Сумской - порядка трех часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

днепропетровская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, киев, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины