https://ria.ru/20240911/trevoga-1972157445.html
В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2024
В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:33
2024-09-11T18:33
2024-09-11T18:33
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях была объявлена в промежутке с 18.05 по 18.15 мск. В Харьковской области она звучит около двух часов, в Сумской - порядка трех часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской, Сумской и еще 6 областях Украины объявили воздушную тревогу