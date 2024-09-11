В Киевской и еще шести областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, а также в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал в Киевской области около 02.00 мск, в то время как Черкасской и Кировоградской областях - около 01.30. В остальных областях сигнал продолжает звучать по меньшей мере час.
Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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