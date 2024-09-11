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Time поместил на обложку Трампа, застрявшего на поле для гольфа
Time поместил на обложку Трампа, застрявшего на поле для гольфа - РИА Новости, 11.09.2024
Time поместил на обложку Трампа, застрявшего на поле для гольфа
Американский журнал Time после дебатов кандидатов в президенты США поместил на обложку сентябрьского номера изображение Дональда Трампа, который увяз в песке на РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:32
2024-09-11T18:32
2024-09-11T19:20
в мире
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дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американский журнал Time после дебатов кандидатов в президенты США поместил на обложку сентябрьского номера изображение Дональда Трампа, который увяз в песке на поле для гольфа."Новая обложка Time: как Камала Харрис сшибла Дональда Трампа с курса", — говорится в сообщении в соцсети Х.Трампа изобразили за рулем гольфкара, который застрял в бункере — песчаной ловушке, которые специально размещают на полях для гольфа, чтобы усложнить игру. На обложке также написано: "В беде".Номер появится в продаже 30 сентября. В июле журнал Time после заявления президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки поместил на обложку августовского выпуска фотографию вице-президента США Камалы Харрис, идущей за уходящим американским лидером. Во вторник Трамп и Харрис провели предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/ssha-1972049715.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Time поместил на обложку Трампа, застрявшего на поле для гольфа
Time опубликовал обложку с Трампом, застрявшим в яме после дебатов с Харрис