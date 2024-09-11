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Эксперт назвал подход Трампа к урегулированию на Украине неадекватным - РИА Новости, 11.09.2024
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12:36 11.09.2024 (обновлено: 12:39 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/tramp-1972051747.html
Эксперт назвал подход Трампа к урегулированию на Украине неадекватным
Эксперт назвал подход Трампа к урегулированию на Украине неадекватным - РИА Новости, 11.09.2024
Эксперт назвал подход Трампа к урегулированию на Украине неадекватным
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис в ходе предвыборных дебатов полностью разошлись в вопросах внутренней политики, а высказывания Трампа... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:36
2024-09-11T12:39
в мире
сша
украина
дональд трамп
камала харрис
владимир брутер
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис в ходе предвыборных дебатов полностью разошлись в вопросах внутренней политики, а высказывания Трампа относительно разрешения украинского конфликта - неадекватный подход к ситуации, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе теледебатов со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис заявил, что питает желание остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти жизни людей, "которых без необходимости убивают миллионами". "Это совершенно неадекватная постановка вопроса, неадекватный подход к ситуации и неадекватные выражения. Миллион жертв я не заметил. Может, Трамп лучше знает? Ни о каком миллионе речи вообще не идет", - сказал Брутер. Эксперт подчеркнул, что администрация Трампа и лично он допустили конфликт на Украине. "Мы не только хотим, чтобы он (конфликт - ред.) остановился. Мы хотели, чтобы он и не начинался. Вопрос в том, что у его начала есть объективные причины, в которых виноват Трамп и его администрация, которые продолжали искусственный и ничем немотивированный курс на максимальное сдерживание России", - отметил он. По мнению Брутера, Трамп может остановить конфликт, как он считает, только за счет давления на Россию, в результате которого она вынуждена будет капитулировать. Эксперт полагает, что Трамп никогда не пойдет на серьезные уступки, ему не позволит собственная администрация. "Мы можем каким-то образом сделать вывод, что Трамп предлагает России? Нет. Если он ничего не предлагает, то о чем переговоры? Что они собираются предложить России? Они должны публично объявить о своих предложениях", - добавил он. Трамп или Харрис: кто разрешит конфликт на Украине? На данный момент ни Трамп, ни Харрис не смогут урегулировать конфликт на Украине, полагает Брутер. "Говорить об этом очень сложно, потому что ситуация меняется. Конфликт до Курска - это один конфликт, после Курска - другой. До разрешения США стрелять вглубь России - это один конфликт, а после - другой", - отметил эксперт. По его мнению, разрешить конфликт может тот, кто заставит Запад принять значительную часть российских требований. "Я не знаю такого человека. Скорее всего, это может сделать сам коллективный Запад, если условия поменяются", - отметил эксперт. Внутренняя политика В ходе дебатов стороны полностью разошлись в вопросах внутренней повестки, а именно в налогообложении и индивидуальных свободах, считает Брутер. "Новаций я не заметил за исключением того, что Харрис, которая представляет либеральное крыло американского общества, сказала, что будет создавать самую смертоносную армию в мире", - отметил эксперт. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, владимир брутер, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Брутер, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Эксперт назвал подход Трампа к урегулированию на Украине неадекватным

Эксперт Брутер: слова Трампа по Украине — неадекватный подход к ситуации

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис в ходе предвыборных дебатов полностью разошлись в вопросах внутренней политики, а высказывания Трампа относительно разрешения украинского конфликта - неадекватный подход к ситуации, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе теледебатов со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис заявил, что питает желание остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти жизни людей, "которых без необходимости убивают миллионами".
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"Это совершенно неадекватная постановка вопроса, неадекватный подход к ситуации и неадекватные выражения. Миллион жертв я не заметил. Может, Трамп лучше знает? Ни о каком миллионе речи вообще не идет", - сказал Брутер.
Эксперт подчеркнул, что администрация Трампа и лично он допустили конфликт на Украине.
"Мы не только хотим, чтобы он (конфликт - ред.) остановился. Мы хотели, чтобы он и не начинался. Вопрос в том, что у его начала есть объективные причины, в которых виноват Трамп и его администрация, которые продолжали искусственный и ничем немотивированный курс на максимальное сдерживание России", - отметил он.
По мнению Брутера, Трамп может остановить конфликт, как он считает, только за счет давления на Россию, в результате которого она вынуждена будет капитулировать. Эксперт полагает, что Трамп никогда не пойдет на серьезные уступки, ему не позволит собственная администрация.
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"Мы можем каким-то образом сделать вывод, что Трамп предлагает России? Нет. Если он ничего не предлагает, то о чем переговоры? Что они собираются предложить России? Они должны публично объявить о своих предложениях", - добавил он.

Трамп или Харрис: кто разрешит конфликт на Украине?

На данный момент ни Трамп, ни Харрис не смогут урегулировать конфликт на Украине, полагает Брутер.
"Говорить об этом очень сложно, потому что ситуация меняется. Конфликт до Курска - это один конфликт, после Курска - другой. До разрешения США стрелять вглубь России - это один конфликт, а после - другой", - отметил эксперт.
По его мнению, разрешить конфликт может тот, кто заставит Запад принять значительную часть российских требований.
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"Я не знаю такого человека. Скорее всего, это может сделать сам коллективный Запад, если условия поменяются", - отметил эксперт.

Внутренняя политика

В ходе дебатов стороны полностью разошлись в вопросах внутренней повестки, а именно в налогообложении и индивидуальных свободах, считает Брутер.
"Новаций я не заметил за исключением того, что Харрис, которая представляет либеральное крыло американского общества, сказала, что будет создавать самую смертоносную армию в мире", - отметил эксперт.
Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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