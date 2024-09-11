https://ria.ru/20240911/tramp-1971972143.html
Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах
Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на теледебатах с Камалой Харрис заявил, что их страна "находится... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:55
2024-09-11T05:55
2024-09-11T06:01
сша
в мире
предвыборные дебаты харрис и трампа
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971972004_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_e98a5d6849ef234906f56eefd4d72794.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на теледебатах с Камалой Харрис заявил, что их страна "находится в упадке", задавшись вопросом, что помешало демократам реализовать свои планы в течение прошедших 3,5 лет."Я хочу задать один простой вопрос: почему она ничего не сделала? Мы - нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире. Мировые лидеры не понимают, что с нами произошло. У нас нет руководства и понимания того, что происходит", - сказал Трамп.Политик выразил опасение относительно того, что серия конфликтов в различных уголках мира, которые разгорелись за время пребывания демократов у власти в США, выльется в третью мировую войну, "подобной которой никогда раньше не было". По мнению Трампа, американцы "не должны приносить свою страну в жертву из-за чьего-то дурного политического руководства".
https://ria.ru/20240911/kharris-1971966468.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971972004_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_333c65b2ba8524631741e7cfc2444d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах
Трамп задался вопросом, что помешало демократам за 3,5 года реализовать планы