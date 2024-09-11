https://ria.ru/20240911/tramp-1971972143.html

Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах

Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах - РИА Новости, 11.09.2024

Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на теледебатах с Камалой Харрис заявил, что их страна "находится... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:55

2024-09-11T05:55

2024-09-11T06:01

сша

в мире

предвыборные дебаты харрис и трампа

дональд трамп

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на теледебатах с Камалой Харрис заявил, что их страна "находится в упадке", задавшись вопросом, что помешало демократам реализовать свои планы в течение прошедших 3,5 лет."Я хочу задать один простой вопрос: почему она ничего не сделала? Мы - нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире. Мировые лидеры не понимают, что с нами произошло. У нас нет руководства и понимания того, что происходит", - сказал Трамп.Политик выразил опасение относительно того, что серия конфликтов в различных уголках мира, которые разгорелись за время пребывания демократов у власти в США, выльется в третью мировую войну, "подобной которой никогда раньше не было". По мнению Трампа, американцы "не должны приносить свою страну в жертву из-за чьего-то дурного политического руководства".

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сша, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024