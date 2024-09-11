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Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах - РИА Новости, 11.09.2024
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05:55 11.09.2024 (обновлено: 06:01 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/tramp-1971972143.html
Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах
Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на теледебатах с Камалой Харрис заявил, что их страна "находится... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:55
2024-09-11T06:01
сша
в мире
предвыборные дебаты харрис и трампа
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на теледебатах с Камалой Харрис заявил, что их страна "находится в упадке", задавшись вопросом, что помешало демократам реализовать свои планы в течение прошедших 3,5 лет."Я хочу задать один простой вопрос: почему она ничего не сделала? Мы - нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире. Мировые лидеры не понимают, что с нами произошло. У нас нет руководства и понимания того, что происходит", - сказал Трамп.Политик выразил опасение относительно того, что серия конфликтов в различных уголках мира, которые разгорелись за время пребывания демократов у власти в США, выльется в третью мировую войну, "подобной которой никогда раньше не было". По мнению Трампа, американцы "не должны приносить свою страну в жертву из-за чьего-то дурного политического руководства".
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сша, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп в заключительном слове на дебатах задался вопросом о демократах

Трамп задался вопросом, что помешало демократам за 3,5 года реализовать планы

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на теледебатах с Камалой Харрис заявил, что их страна "находится в упадке", задавшись вопросом, что помешало демократам реализовать свои планы в течение прошедших 3,5 лет.
"Я хочу задать один простой вопрос: почему она ничего не сделала? Мы - нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире. Мировые лидеры не понимают, что с нами произошло. У нас нет руководства и понимания того, что происходит", - сказал Трамп.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Политик выразил опасение относительно того, что серия конфликтов в различных уголках мира, которые разгорелись за время пребывания демократов у власти в США, выльется в третью мировую войну, "подобной которой никогда раньше не было". По мнению Трампа, американцы "не должны приносить свою страну в жертву из-за чьего-то дурного политического руководства".
 
СШАВ миреПредвыборные дебаты Харрис и ТрампаДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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