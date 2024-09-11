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Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность - РИА Новости, 11.09.2024
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05:15 11.09.2024 (обновлено: 05:18 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/tramp-1971969625.html
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис вновь... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:15
2024-09-11T05:18
украина
сша
россия
дональд трамп
камала харрис
в мире
предвыборные дебаты харрис и трампа
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис вновь пообещал завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах."Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом", - заверил он в эфире телеканала ABC News.
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украина, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, В мире, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность

Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис вновь пообещал завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах.
"Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом", - заверил он в эфире телеканала ABC News.
Трамп: Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины
Вчера, 05:12
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампКамала ХаррисВ миреПредвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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