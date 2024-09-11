https://ria.ru/20240911/tramp-1971969625.html

Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность - РИА Новости, 11.09.2024

Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис вновь... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:15

2024-09-11T05:15

2024-09-11T05:18

украина

сша

россия

дональд трамп

камала харрис

в мире

предвыборные дебаты харрис и трампа

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис вновь пообещал завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах."Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом", - заверил он в эфире телеканала ABC News.

https://ria.ru/20240911/tramp-1971969531.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа