https://ria.ru/20240911/tramp-1971968476.html
Трамп на дебатах отказался признавать поражение на прошлых выборах в США
Трамп на дебатах отказался признавать поражение на прошлых выборах в США - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп на дебатах отказался признавать поражение на прошлых выборах в США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T04:59
2024-09-11T04:59
2024-09-11T05:06
сша
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камала харрис
предвыборные дебаты харрис и трампа
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис заявил, что по-прежнему не признает свое поражение на предыдущих президентских выборах в США в 2020 году, где победил нынешний глава государства Джо Байден."Нет", - ответил он на вопрос модератора в эфире телеканала ABC News на вопрос о том, признает ли он свое поражение.Трамп добавил, что в ходе своих недавних выступлений перед сторонниками говорил о победе Байдена "саркастически".
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сша, в мире, дональд трамп, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты харрис и трампа
США, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Трамп на дебатах отказался признавать поражение на прошлых выборах в США
Трамп заявил, что по-прежнему не признает поражение на выборах 2020 года