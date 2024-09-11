https://ria.ru/20240911/tramp-1971968194.html

Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него

Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него - РИА Новости, 11.09.2024

Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него

Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил Белый дом и, в частности, свою соперницу Камалу Харрис в том, что... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T04:55

2024-09-11T04:55

2024-09-11T05:34

сша

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дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

в мире

предвыборные дебаты харрис и трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил Белый дом и, в частности, свою соперницу Камалу Харрис в том, что покушение против него случилось из-за нападок действующей администрации. "Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, (о том, что - ред.) я - угроза демократии, они – угроза демократии", – сказал Трамп в ходе дебатов с Харрис на телеканале АВС. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.

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сша, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа