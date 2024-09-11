https://ria.ru/20240911/tramp-1971968194.html
Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него
Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него
Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил Белый дом и, в частности, свою соперницу Камалу Харрис в том, что... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T04:55
2024-09-11T04:55
2024-09-11T05:34
сша
пенсильвания
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
в мире
предвыборные дебаты харрис и трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010514_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f006667ba9f1cbe73b812b6d500e2e0.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил Белый дом и, в частности, свою соперницу Камалу Харрис в том, что покушение против него случилось из-за нападок действующей администрации. "Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, (о том, что - ред.) я - угроза демократии, они – угроза демократии", – сказал Трамп в ходе дебатов с Харрис на телеканале АВС. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240911/tramp-1971967670.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010514_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_9a73269ba9d982a8e1048138cbc5e176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа
США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него
Трамп заявил, что получил пулю в голову из-за риторики Харрис против него