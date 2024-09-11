https://ria.ru/20240911/tadzhikistan-1972164986.html

На главного муфтия Таджикистана совершено вооруженное нападение

На главного муфтия Таджикистана совершено вооруженное нападение - РИА Новости, 11.09.2024

На главного муфтия Таджикистана совершено вооруженное нападение

Председатель Совета улемов (мусульманских священнослужителей), главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода получил ножевое ранение в результате... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:08

2024-09-11T19:08

2024-09-11T19:21

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ДУШАНБЕ, 11 сен – РИА Новости. Председатель Совета улемов (мусульманских священнослужителей), главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода получил ножевое ранение в результате нападения на него мужчины в центральной мечети Душанбе, сообщает пресс-служба МВД республики."В среду после окончания вечернего намаза (молитвы) один гражданин из хулиганских побуждений в центральной мечети города Душанбе нанес удар колюще-режущим предметом (ножом) в тело председателя улемов Республики Таджикистан Саидмукаррама Абдулкодирзода", - сообщает пресс-служба.Священнослужитель получил лёгкое ранение, и после того, как врачи оказали ему первую медицинскую помощь, его отпустили домой.МВД отмечает, что преступник, имя которого не сообщается, был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел, дежурившими около мечети.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, в мире, душанбе