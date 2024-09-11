https://ria.ru/20240911/svr-1971991984.html

СВР узнала о новом инструменте США по вмешательству в выборы в Грузии

СВР узнала о новом инструменте США по вмешательству в выборы в Грузии - РИА Новости, 11.09.2024

СВР узнала о новом инструменте США по вмешательству в выборы в Грузии

Госдеп США планирует использовать БДИПЧ ОБСЕ как инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии, чтобы помешать победе неугодной Вашингтону правящей... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:29

2024-09-11T09:29

2024-09-11T13:03

в мире

сша

грузия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Госдеп США планирует использовать БДИПЧ ОБСЕ как инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии, чтобы помешать победе неугодной Вашингтону правящей сейчас партии "Грузинская мечта", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Американцы договорились о "сотрудничестве" с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на грузинском направлении. Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за десять-двадцать дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов", — отметили в спецслужбе.По данным СВР, после обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено и заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии."Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем", — указали в ведомстве.В СВР отдельно подчеркнули, что готовность Бюро ОБСЕ задолго до голосования признать его "недемократичным" свидетельствует об окончательном превращении БДИПЧ в рупор бесчестных игр американских властей.В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены прозападной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" стремятся сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то страна бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, партия "Единое национальное движение" создала новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".

https://ria.ru/20240831/alternativa-1969713699.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, грузия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе