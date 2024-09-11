Рейтинг@Mail.ru
СВР узнала о новом инструменте США по вмешательству в выборы в Грузии - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 11.09.2024 (обновлено: 13:03 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/svr-1971991984.html
СВР узнала о новом инструменте США по вмешательству в выборы в Грузии
СВР узнала о новом инструменте США по вмешательству в выборы в Грузии - РИА Новости, 11.09.2024
СВР узнала о новом инструменте США по вмешательству в выборы в Грузии
Госдеп США планирует использовать БДИПЧ ОБСЕ как инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии, чтобы помешать победе неугодной Вашингтону правящей... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:29
2024-09-11T13:03
в мире
сша
грузия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934632417_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_afeb3beaff401f1f250f0d8c3a8a111b.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Госдеп США планирует использовать БДИПЧ ОБСЕ как инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии, чтобы помешать победе неугодной Вашингтону правящей сейчас партии "Грузинская мечта", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.&quot;Американцы договорились о &quot;сотрудничестве&quot; с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на грузинском направлении. Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за десять-двадцать дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов&quot;, — отметили в спецслужбе.По данным СВР, после обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено и заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии."Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем", — указали в ведомстве.В СВР отдельно подчеркнули, что готовность Бюро ОБСЕ задолго до голосования признать его "недемократичным" свидетельствует об окончательном превращении БДИПЧ в рупор бесчестных игр американских властей.В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены прозападной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" стремятся сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то страна бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, партия "Единое национальное движение" создала новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".
https://ria.ru/20240831/alternativa-1969713699.html
https://ria.ru/20240826/svr-1968435403.html
https://ria.ru/20240904/gruziya-1970533856.html
сша
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934289640_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_c917103402537dfa44816fe906002a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, грузия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
В мире, США, Грузия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
СВР узнала о новом инструменте США по вмешательству в выборы в Грузии

СВР: США привлекут структуру ОБСЕ к махинациям на выборах в Грузии

© AP Photo / Andy WongФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Госдеп США планирует использовать БДИПЧ ОБСЕ как инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии, чтобы помешать победе неугодной Вашингтону правящей сейчас партии "Грузинская мечта", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«

"Американцы договорились о "сотрудничестве" с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на грузинском направлении. Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за десять-двадцать дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов", — отметили в спецслужбе.

Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Власти Грузии считают, что им нет альтернативы
31 августа, 18:30
По данным СВР, после обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено и заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии.
"Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем", — указали в ведомстве.
В СВР отдельно подчеркнули, что готовность Бюро ОБСЕ задолго до голосования признать его "недемократичным" свидетельствует об окончательном превращении БДИПЧ в рупор бесчестных игр американских властей.
Сотрудники полиции на улице в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР
26 августа, 09:13
В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены прозападной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" стремятся сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то страна бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".
В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, партия "Единое национальное движение" создала новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Премьер Грузии назвал Зурабишвили нелегитимным президентом
4 сентября, 15:21
 
В миреСШАГрузияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Бюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала