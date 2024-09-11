https://ria.ru/20240911/svo-1972120109.html

Челябинская область отправила в зону СВО четыре тонны гумпомощи

Челябинская область отправила в зону СВО четыре тонны гумпомощи - РИА Новости, 11.09.2024

Челябинская область отправила в зону СВО четыре тонны гумпомощи

Челябинская область отправила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи, в том числе 4 тонны техники, инструменты, одежду и... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:28

2024-09-11T16:28

2024-09-11T16:28

челябинская область

общероссийский народный фронт

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ржд

надежные люди

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи, в том числе 4 тонны техники, инструменты, одежду и продукты, а также автомобили с высокой проходимости, сообщил в среду региональный ОНФ. "Народный фронт отправил гумпомощь в 18 подразделений, где служат южноуральские парни. Четыре тонны техники, инструментов, амуниции, одежды, продуктов и многого другого отправлено военнослужащим на СВО. Это квадрокоптеры, системы РЭБ, прицелы ночного видения и теплоприцелы, рации, генераторы, бензопилы, болгарки, сварочные аппараты", - говорится в сообщении. Кроме того, традиционно в партии гумпомощи масксети, сетка-рабица, окопные свечи - то, что необходимо в быту, поясняется в сообщении. Также Роспотребнадзор передал 4 автомобиля военнослужащим через благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!". "Логистику взяли на себя РЖД. Машины послужат на передовой, где высоко ценятся автомобили с высокой проходимостью, ведь маневренность реально спасает жизни. Также бойцы смогут использовать их как для эвакуации раненых, так и для бытовых нужд", - поясняет ОНФ.

https://ria.ru/20240812/reb-1965749336.html

https://ria.ru/20240527/pomosch-1948554215.html

челябинская область

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челябинская область, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ржд