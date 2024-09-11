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Челябинская область отправила в зону СВО четыре тонны гумпомощи - РИА Новости, 11.09.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:28 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/svo-1972120109.html
Челябинская область отправила в зону СВО четыре тонны гумпомощи
Челябинская область отправила в зону СВО четыре тонны гумпомощи - РИА Новости, 11.09.2024
Челябинская область отправила в зону СВО четыре тонны гумпомощи
Челябинская область отправила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи, в том числе 4 тонны техники, инструменты, одежду и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:28
2024-09-11T16:28
челябинская область
общероссийский народный фронт
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ржд
надежные люди
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи, в том числе 4 тонны техники, инструменты, одежду и продукты, а также автомобили с высокой проходимости, сообщил в среду региональный ОНФ. "Народный фронт отправил гумпомощь в 18 подразделений, где служат южноуральские парни. Четыре тонны техники, инструментов, амуниции, одежды, продуктов и многого другого отправлено военнослужащим на СВО. Это квадрокоптеры, системы РЭБ, прицелы ночного видения и теплоприцелы, рации, генераторы, бензопилы, болгарки, сварочные аппараты", - говорится в сообщении. Кроме того, традиционно в партии гумпомощи масксети, сетка-рабица, окопные свечи - то, что необходимо в быту, поясняется в сообщении. Также Роспотребнадзор передал 4 автомобиля военнослужащим через благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!". "Логистику взяли на себя РЖД. Машины послужат на передовой, где высоко ценятся автомобили с высокой проходимостью, ведь маневренность реально спасает жизни. Также бойцы смогут использовать их как для эвакуации раненых, так и для бытовых нужд", - поясняет ОНФ.
https://ria.ru/20240812/reb-1965749336.html
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челябинская область, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ржд
Челябинская область, Общероссийский народный фронт, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), РЖД, Надежные люди
Челябинская область отправила в зону СВО четыре тонны гумпомощи

Челябинская область отправила в зону СВО четыре тонны гуманитарной помощи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи, в том числе 4 тонны техники, инструменты, одежду и продукты, а также автомобили с высокой проходимости, сообщил в среду региональный ОНФ.
"Народный фронт отправил гумпомощь в 18 подразделений, где служат южноуральские парни. Четыре тонны техники, инструментов, амуниции, одежды, продуктов и многого другого отправлено военнослужащим на СВО. Это квадрокоптеры, системы РЭБ, прицелы ночного видения и теплоприцелы, рации, генераторы, бензопилы, болгарки, сварочные аппараты", - говорится в сообщении.
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Кроме того, традиционно в партии гумпомощи масксети, сетка-рабица, окопные свечи - то, что необходимо в быту, поясняется в сообщении.
Также Роспотребнадзор передал 4 автомобиля военнослужащим через благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!". "Логистику взяли на себя РЖД. Машины послужат на передовой, где высоко ценятся автомобили с высокой проходимостью, ведь маневренность реально спасает жизни. Также бойцы смогут использовать их как для эвакуации раненых, так и для бытовых нужд", - поясняет ОНФ.
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Надежные людиЧелябинская областьОбщероссийский народный фронтФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РЖД
 
 
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