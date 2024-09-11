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Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад" - РИА Новости, 11.09.2024
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13:22 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/svo-1972076518.html
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад" - РИА Новости, 11.09.2024
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад"
Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:22
2024-09-11T13:22
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне СВО и характеру действий противника, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении.
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россия, андрей белоусов
Россия, Андрей Белоусов
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад"

Белоусов заслушал доклады по обстановке в зоне СВО на пункте управления "Запада"

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне СВО и характеру действий противника, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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