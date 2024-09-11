https://ria.ru/20240911/svo-1972055134.html
Песков оценил возможности российской армии для продолжения СВО
Песков оценил возможности российской армии для продолжения СВО - РИА Новости, 11.09.2024
Песков оценил возможности российской армии для продолжения СВО
Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:41
2024-09-11T12:41
2024-09-11T12:41
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дмитрий песков
энтони блинкен
джо байден
безопасность
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается работы российских вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни. Президент США Джо Байден заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.
https://ria.ru/20240911/cnn-1971996555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, украина, дмитрий песков, энтони блинкен, джо байден, безопасность
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Песков оценил возможности российской армии для продолжения СВО
Песков: ВС России обладают полным арсеналом средств для продолжения СВО