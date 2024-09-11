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Песков оценил возможности российской армии для продолжения СВО - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/svo-1972055134.html
Песков оценил возможности российской армии для продолжения СВО
Песков оценил возможности российской армии для продолжения СВО - РИА Новости, 11.09.2024
Песков оценил возможности российской армии для продолжения СВО
Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:41
2024-09-11T12:41
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дмитрий песков
энтони блинкен
джо байден
безопасность
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается работы российских вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни. Президент США Джо Байден заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, энтони блинкен, джо байден, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, Джо Байден, Безопасность
Песков оценил возможности российской армии для продолжения СВО

Песков: ВС России обладают полным арсеналом средств для продолжения СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается работы российских вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни.
Президент США Джо Байден заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковЭнтони БлинкенДжо БайденБезопасность
 
 
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