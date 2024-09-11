https://ria.ru/20240911/sumskaya-1972057768.html

ВС России нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 11.09.2024

ВС России нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска за сутки нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:47

2024-09-11T12:47

2024-09-11T12:47

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

семеновка (краматорск)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска за сутки нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й,41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Битица, Глухов, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Радянское, Россоши, Раки и Ямполь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html

россия

сумская область

семеновка (краматорск)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, безопасность