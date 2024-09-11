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ВС России нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 11.09.2024
ВС России нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска за сутки нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:47
2024-09-11T12:47
2024-09-11T12:47
специальная военная операция на украине
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сумская область
семеновка (краматорск)
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безопасность
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска за сутки нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й,41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Битица, Глухов, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Радянское, Россоши, Раки и Ямполь", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сумская область, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в 15 районах Сумской области