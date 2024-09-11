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Жители Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
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08:14 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/sudzha-1971981671.html
Жители Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ
Жители Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
Жители Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ
Жители Суджи Курской области отказывались принимать от украинских военных гуманитарную помощь и просили их уйти прочь, рассказала РИА Новости беженка из этого... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:14
2024-09-11T08:14
россия
суджа
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Жители Суджи Курской области отказывались принимать от украинских военных гуманитарную помощь и просили их уйти прочь, рассказала РИА Новости беженка из этого города Тамара Садкеева, которая вынуждена была бросить свой дом из-за террористического нападения ВСУ на регион. "Очень мерзкие они (украинские военные - ред.). Подошли к одной бабушке, сделали (вид - ред.), что они русские, говорят - бабушка, мы вам гуманитарку принесли. А она - не нужна мне ваша гуманитарка, уходите отсюда. Взяла сумку и выбросила", - заявила собеседница. Пенсионерка рассказала, что, по словам ее земляков, у многих в Судже дома разрушены. Сама она не знает, что с ее домом. Женщина добавила, что перебралась в пункт временного проживания в Курске только после того, как отправила из опасной зоны внука с его четырьмя маленькими детьми. Вся эта ситуация плохо отразилась на ее здоровье, скачет давление, болят ноги, признается собеседница. Она отмечает, что, конечно, хотела бы вернуться в Суджу, когда там воцарится мир. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html
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россия, суджа, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Россия, Суджа, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Жители Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ

Курская беженка: жители Суджи отказывались принимать от ВСУ гуманитарную помощь

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела города Суджа Курской области
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела города Суджа Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Жители Суджи Курской области отказывались принимать от украинских военных гуманитарную помощь и просили их уйти прочь, рассказала РИА Новости беженка из этого города Тамара Садкеева, которая вынуждена была бросить свой дом из-за террористического нападения ВСУ на регион.
"Очень мерзкие они (украинские военные - ред.). Подошли к одной бабушке, сделали (вид - ред.), что они русские, говорят - бабушка, мы вам гуманитарку принесли. А она - не нужна мне ваша гуманитарка, уходите отсюда. Взяла сумку и выбросила", - заявила собеседница.
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Пенсионерка рассказала, что, по словам ее земляков, у многих в Судже дома разрушены. Сама она не знает, что с ее домом. Женщина добавила, что перебралась в пункт временного проживания в Курске только после того, как отправила из опасной зоны внука с его четырьмя маленькими детьми.
Вся эта ситуация плохо отразилась на ее здоровье, скачет давление, болят ноги, признается собеседница. Она отмечает, что, конечно, хотела бы вернуться в Суджу, когда там воцарится мир.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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