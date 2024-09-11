https://ria.ru/20240911/sudzha-1971981671.html

Жители Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ

Жители Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024

Жители Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ

Жители Суджи Курской области отказывались принимать от украинских военных гуманитарную помощь и просили их уйти прочь, рассказала РИА Новости беженка из этого... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:14

2024-09-11T08:14

2024-09-11T08:14

россия

суджа

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955233030_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2f703960ea7f378753d0100946bb15e6.jpg

КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Жители Суджи Курской области отказывались принимать от украинских военных гуманитарную помощь и просили их уйти прочь, рассказала РИА Новости беженка из этого города Тамара Садкеева, которая вынуждена была бросить свой дом из-за террористического нападения ВСУ на регион. "Очень мерзкие они (украинские военные - ред.). Подошли к одной бабушке, сделали (вид - ред.), что они русские, говорят - бабушка, мы вам гуманитарку принесли. А она - не нужна мне ваша гуманитарка, уходите отсюда. Взяла сумку и выбросила", - заявила собеседница. Пенсионерка рассказала, что, по словам ее земляков, у многих в Судже дома разрушены. Сама она не знает, что с ее домом. Женщина добавила, что перебралась в пункт временного проживания в Курске только после того, как отправила из опасной зоны внука с его четырьмя маленькими детьми. Вся эта ситуация плохо отразилась на ее здоровье, скачет давление, болят ноги, признается собеседница. Она отмечает, что, конечно, хотела бы вернуться в Суджу, когда там воцарится мир. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

https://ria.ru/20240811/pomosch-1965471749.html

россия

суджа

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, суджа, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество