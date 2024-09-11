https://ria.ru/20240911/sud-1972153013.html

Суд в Кишиневе перевел под контроль главу бюро Интерпола

Суд в Кишиневе перевел под контроль главу бюро Интерпола - РИА Новости, 11.09.2024

Суд в Кишиневе перевел под контроль главу бюро Интерпола

Суд Кишинева постановил перевести под судебный контроль главу бюро Интерпола в Молдавии Виорела Центиу, которого подозревают в коррупции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:07

2024-09-11T18:07

2024-09-11T18:12

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КИШИНЕВ,11 сен - РИА Новости. Суд Кишинева постановил перевести под судебный контроль главу бюро Интерпола в Молдавии Виорела Центиу, которого подозревают в коррупции, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин 6 июня рассказала о расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной группы из Молдавии и Франции, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола. В рамках этого дела глава бюро Интерпола Виорел Центиу был помещен под арест на 30 суток, затем его перевели под домашний арест. В отношении еще семи сотрудников проводилось внутреннее расследование. "Центиу был помещен под домашний арест, срок которого истек 2 сентября. После этого чиновника перевели под судебный контроль с обязательством не выезжать из страны в течение 60 дней", - сообщили в Антикоррупционной прокуратуре журналистам. Помимо этого, Центиу на полгода отстранен от должности главы офиса Интерпола в Молдавии. При этом министерство внутренних дел заявило, что временно прекратило внутреннее расследование в его отношении. В МВД сочли, что это может мешать проводимому расследованию.

https://ria.ru/20240825/interpol-1968384535.html

https://ria.ru/20240316/shor-1933570846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, франция, интерпол