Суд в Кишиневе перевел под контроль главу бюро Интерпола
Суд Кишинева постановил перевести под судебный контроль главу бюро Интерпола
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в FacebookЛоготип международной организация уголовной полиции – Интерпол
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол. Архивное фото
КИШИНЕВ,11 сен - РИА Новости. Суд Кишинева постановил перевести под судебный контроль главу бюро Интерпола в Молдавии Виорела Центиу, которого подозревают в коррупции, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин 6 июня рассказала о расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной группы из Молдавии и Франции, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола. В рамках этого дела глава бюро Интерпола Виорел Центиу был помещен под арест на 30 суток, затем его перевели под домашний арест. В отношении еще семи сотрудников проводилось внутреннее расследование.
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"Центиу был помещен под домашний арест, срок которого истек 2 сентября. После этого чиновника перевели под судебный контроль с обязательством не выезжать из страны в течение 60 дней", - сообщили в Антикоррупционной прокуратуре журналистам.
Помимо этого, Центиу на полгода отстранен от должности главы офиса Интерпола в Молдавии.
При этом министерство внутренних дел заявило, что временно прекратило внутреннее расследование в его отношении. В МВД сочли, что это может мешать проводимому расследованию.
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