https://ria.ru/20240911/sud-1972070313.html

Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода

Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода - РИА Новости, 11.09.2024

Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода

Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:06

2024-09-11T13:06

2024-09-11T13:06

происшествия

россия

ивановская область

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционную жалобу акционерного общества "ИЗТС", Бажанова Владимира Михайловича, Бажанова Михаила Владимировича, общества с ограниченной ответственностью "Техинвест" удовлетворить. Решение арбитражного суда Ивановской области отменить, принять по делу новый судебный акт. В удовлетворении исковых требований заместителя генерального прокурора РФ в интересах РФ отказать в полном объеме", - зачитала собеседница агентства решение суда. Ранее сообщалось, что в марте Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения. На движимое и недвижимое имущество завода и АО "Станки и инструмент" определением суда был наложен арест. Ивановский завод тяжелого станкостроения был одним из крупнейших в России станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования, ведет историю с 1950-х годов.

https://ria.ru/20240516/sud-1946446953.html

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происшествия, россия, ивановская область, киров