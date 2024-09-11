https://ria.ru/20240911/sud-1972070313.html
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода - РИА Новости, 11.09.2024
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода
Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:06
2024-09-11T13:06
2024-09-11T13:06
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционную жалобу акционерного общества "ИЗТС", Бажанова Владимира Михайловича, Бажанова Михаила Владимировича, общества с ограниченной ответственностью "Техинвест" удовлетворить. Решение арбитражного суда Ивановской области отменить, принять по делу новый судебный акт. В удовлетворении исковых требований заместителя генерального прокурора РФ в интересах РФ отказать в полном объеме", - зачитала собеседница агентства решение суда. Ранее сообщалось, что в марте Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения. На движимое и недвижимое имущество завода и АО "Станки и инструмент" определением суда был наложен арест. Ивановский завод тяжелого станкостроения был одним из крупнейших в России станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования, ведет историю с 1950-х годов.
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происшествия, россия, ивановская область, киров
Происшествия, Россия, Ивановская область, Киров
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода
Суд отменил решение об истребовании акций Ивановского завода станкостроения
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционную жалобу акционерного общества "ИЗТС", Бажанова Владимира Михайловича, Бажанова Михаила Владимировича, общества с ограниченной ответственностью "Техинвест" удовлетворить. Решение арбитражного суда Ивановской области отменить, принять по делу новый судебный акт. В удовлетворении исковых требований заместителя генерального прокурора РФ
в интересах РФ отказать в полном объеме", - зачитала собеседница агентства решение суда.
Ранее сообщалось, что в марте Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения. На движимое и недвижимое имущество завода и АО "Станки и инструмент" определением суда был наложен арест.
Ивановский завод тяжелого станкостроения был одним из крупнейших в России станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования, ведет историю с 1950-х годов.