Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/sud-1972070313.html
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода - РИА Новости, 11.09.2024
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода
Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:06
2024-09-11T13:06
происшествия
россия
ивановская область
киров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционную жалобу акционерного общества "ИЗТС", Бажанова Владимира Михайловича, Бажанова Михаила Владимировича, общества с ограниченной ответственностью "Техинвест" удовлетворить. Решение арбитражного суда Ивановской области отменить, принять по делу новый судебный акт. В удовлетворении исковых требований заместителя генерального прокурора РФ в интересах РФ отказать в полном объеме", - зачитала собеседница агентства решение суда. Ранее сообщалось, что в марте Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения. На движимое и недвижимое имущество завода и АО "Станки и инструмент" определением суда был наложен арест. Ивановский завод тяжелого станкостроения был одним из крупнейших в России станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования, ведет историю с 1950-х годов.
https://ria.ru/20240516/sud-1946446953.html
россия
ивановская область
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ивановская область, киров
Происшествия, Россия, Ивановская область, Киров
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода

Суд отменил решение об истребовании акций Ивановского завода станкостроения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционную жалобу акционерного общества "ИЗТС", Бажанова Владимира Михайловича, Бажанова Михаила Владимировича, общества с ограниченной ответственностью "Техинвест" удовлетворить. Решение арбитражного суда Ивановской области отменить, принять по делу новый судебный акт. В удовлетворении исковых требований заместителя генерального прокурора РФ в интересах РФ отказать в полном объеме", - зачитала собеседница агентства решение суда.
Ранее сообщалось, что в марте Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения. На движимое и недвижимое имущество завода и АО "Станки и инструмент" определением суда был наложен арест.
Ивановский завод тяжелого станкостроения был одним из крупнейших в России станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования, ведет историю с 1950-х годов.
Производство патронов на Климовском специализированном патронном заводе - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода"
16 мая, 15:24
 
ПроисшествияРоссияИвановская областьКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала