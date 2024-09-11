https://ria.ru/20240911/stramous-1972182970.html
Страмоус назначен заместителем главы Росавиации
Страмоус назначен заместителем главы Росавиации - РИА Новости, 11.09.2024
Страмоус назначен заместителем главы Росавиации
Правительство России назначило Сергея Страмоуса заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), соответствующее... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T22:08
2024-09-11T22:08
2024-09-11T22:08
политика
россия
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство России назначило Сергея Страмоуса заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Страмоуса Сергея Михайловича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", - говорится в документе. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240911/aeroport-1972120018.html
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политика, россия, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Страмоус назначен заместителем главы Росавиации
Правительство РФ назначило Сергея Страмоуса заместителем руководителя Росавиации