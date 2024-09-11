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США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ
США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ
Вашингтон и Лондон не будут объявлять о том, что Украина получила разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов по целям на территории... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T22:01
2024-09-11T22:01
2024-09-11T22:01
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вашингтон и Лондон не будут объявлять о том, что Украина получила разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов по целям на территории России, если такое разрешение будет предоставлено, пишет газета inews со ссылкой на источники. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что в правительстве Байдена наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории РФ. Издание Telegraph сообщило, что президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. "Общественности не стоит ожидать заявлений из Лондона или Вашингтона, прямо разрешающих Украине изменить курс, но если вдруг запылают небольшие военные объекты, наблюдатели смогут связать все воедино", - сказано в статье. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ
inews: Запад не станет объявлять о разрешении Киеву на дальнобойные удары по РФ