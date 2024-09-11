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США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования - РИА Новости, 11.09.2024
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19:52 11.09.2024 (обновлено: 19:58 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ssha-1972169549.html
США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования
США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования - РИА Новости, 11.09.2024
США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования
США выделяют свыше 700 миллионов долларов дополнительного финансирования на нужды Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:52
2024-09-11T19:58
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США выделяют свыше 700 миллионов долларов дополнительного финансирования на нужды Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.По словам Блинкена, находящегося в эти дни с визитом в Киеве, 325 миллионов долларов предназначены для содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Еще 290 миллионов долларов планируется задействовать для оказания гуманитарной поддержки украинскому населению, в том числе посредством закупки лекарств, продуктов питания, питьевой воды и товаров первой необходимости.Помимо этого, США намерены предоставить Киеву около 102 миллионов долларов на разминирование территории. Общая сумма ассигнований таким образом составляет порядка 717 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240910/kharkov-1971823677.html
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в мире, сша, украина, энтони блинкен, киев
В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Киев
США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования

Блинкен: США выделят еще свыше $700 миллионов финансирования на нужды Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США выделяют свыше 700 миллионов долларов дополнительного финансирования на нужды Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, находящегося в эти дни с визитом в Киеве, 325 миллионов долларов предназначены для содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Еще 290 миллионов долларов планируется задействовать для оказания гуманитарной поддержки украинскому населению, в том числе посредством закупки лекарств, продуктов питания, питьевой воды и товаров первой необходимости.
Помимо этого, США намерены предоставить Киеву около 102 миллионов долларов на разминирование территории. Общая сумма ассигнований таким образом составляет порядка 717 миллионов долларов.
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