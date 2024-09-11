https://ria.ru/20240911/ssha-1972169549.html

США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования

США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования - РИА Новости, 11.09.2024

США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования

США выделяют свыше 700 миллионов долларов дополнительного финансирования на нужды Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:52

2024-09-11T19:52

2024-09-11T19:58

в мире

сша

украина

энтони блинкен

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США выделяют свыше 700 миллионов долларов дополнительного финансирования на нужды Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.По словам Блинкена, находящегося в эти дни с визитом в Киеве, 325 миллионов долларов предназначены для содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Еще 290 миллионов долларов планируется задействовать для оказания гуманитарной поддержки украинскому населению, в том числе посредством закупки лекарств, продуктов питания, питьевой воды и товаров первой необходимости.Помимо этого, США намерены предоставить Киеву около 102 миллионов долларов на разминирование территории. Общая сумма ассигнований таким образом составляет порядка 717 миллионов долларов.

https://ria.ru/20240910/kharkov-1971823677.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, энтони блинкен, киев