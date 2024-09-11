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США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования
США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования - РИА Новости, 11.09.2024
США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования
США выделяют свыше 700 миллионов долларов дополнительного финансирования на нужды Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:52
2024-09-11T19:52
2024-09-11T19:58
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США выделяют свыше 700 миллионов долларов дополнительного финансирования на нужды Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.По словам Блинкена, находящегося в эти дни с визитом в Киеве, 325 миллионов долларов предназначены для содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Еще 290 миллионов долларов планируется задействовать для оказания гуманитарной поддержки украинскому населению, в том числе посредством закупки лекарств, продуктов питания, питьевой воды и товаров первой необходимости.Помимо этого, США намерены предоставить Киеву около 102 миллионов долларов на разминирование территории. Общая сумма ассигнований таким образом составляет порядка 717 миллионов долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, энтони блинкен, киев
В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Киев
США пообещали Украине 700 миллионов долларов дополнительного финансирования
Блинкен: США выделят еще свыше $700 миллионов финансирования на нужды Украины