Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о расколе в США по вопросу о разрешении ВСУ бить вглубь России - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 11.09.2024 (обновлено: 18:34 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ssha-1972150830.html
СМИ сообщили о расколе в США по вопросу о разрешении ВСУ бить вглубь России
СМИ сообщили о расколе в США по вопросу о разрешении ВСУ бить вглубь России - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ сообщили о расколе в США по вопросу о разрешении ВСУ бить вглубь России
В американских правящих кругах наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации, пишет газета... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:19
2024-09-11T18:34
в мире
россия
киев
украина
джо байден
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955005609_0:14:2774:1574_1920x0_80_0_0_2edf07d87c86af17e7a0b89235f30c0f.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В американских правящих кругах наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации, пишет газета Financial Times. Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Владимир Путин, в свою очередь, уже подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о таких планах. "В правительстве (Джо Байдена - ред.) раскол по поводу того, следует ли разрешить использование американского оружия (Киевом для ударов вглубь территории РФ - ред.)", - говорится в материале издания. В частности, газета подчеркивает, что Пентагон и американское разведсообщество предостерегают от использования дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ, отмечал, что об этих планах знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240911/svo-1972068924.html
https://ria.ru/20240910/ssha-1971952360.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955005609_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_b9e03799ba6e4fc36e1d1a205355afd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Россия, Киев, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о расколе в США по вопросу о разрешении ВСУ бить вглубь России

FT: в США наблюдается раскол по вопросу о разрешении Киеву бить вглубь России

© AP Photo / Chris O'MearaСША
США - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В американских правящих кругах наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации, пишет газета Financial Times.
Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Владимир Путин, в свою очередь, уже подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о таких планах.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Цеков предостерег США от разрешения Киеву наносить удары вглубь России
Вчера, 13:03
"В правительстве (Джо Байдена - ред.) раскол по поводу того, следует ли разрешить использование американского оружия (Киевом для ударов вглубь территории РФ - ред.)", - говорится в материале издания.
В частности, газета подчеркивает, что Пентагон и американское разведсообщество предостерегают от использования дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ, отмечал, что об этих планах знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели, пишут СМИ
10 сентября, 23:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала