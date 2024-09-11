https://ria.ru/20240911/ssha-1972150830.html

СМИ сообщили о расколе в США по вопросу о разрешении ВСУ бить вглубь России

СМИ сообщили о расколе в США по вопросу о разрешении ВСУ бить вглубь России - РИА Новости, 11.09.2024

СМИ сообщили о расколе в США по вопросу о разрешении ВСУ бить вглубь России

В американских правящих кругах наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации, пишет газета... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:19

2024-09-11T18:19

2024-09-11T18:34

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В американских правящих кругах наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации, пишет газета Financial Times. Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Владимир Путин, в свою очередь, уже подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о таких планах. "В правительстве (Джо Байдена - ред.) раскол по поводу того, следует ли разрешить использование американского оружия (Киевом для ударов вглубь территории РФ - ред.)", - говорится в материале издания. В частности, газета подчеркивает, что Пентагон и американское разведсообщество предостерегают от использования дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ, отмечал, что об этих планах знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240911/svo-1972068924.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971952360.html

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в мире, россия, киев, украина, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша