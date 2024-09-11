https://ria.ru/20240911/ssha-1972049715.html

"Корчили рожи". Эксперт прокомментировал дебаты Трампа и Харрис

"Корчили рожи". Эксперт прокомментировал дебаты Трампа и Харрис - РИА Новости, 11.09.2024

"Корчили рожи". Эксперт прокомментировал дебаты Трампа и Харрис

Выступление экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на дебатах было наигранным и театральным, его конкурентка от демократов и... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:29

2024-09-11T12:29

2024-09-11T12:29

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

алексей мартынов (политолог)

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты харрис и трампа

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Выступление экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на дебатах было наигранным и театральным, его конкурентка от демократов и вице-президент Камала Харрис выглядит выигрышнее и перспективнее, считает доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Харрис, безусловно, выглядит симпатичнее - молодая и красивая женщина без какого-либо бэкграунда. Трамп старался успеть все, быть театральным. Если мы говорим про имиджевые вещи, то это выглядело наиграно", - сказал РИА Новости Мартынов. Эксперт подчеркнул, что с точки зрения американских политтехнологий, Харрис является "идеальной фактурой". "Она молодая женщина, слегка не белая. Она готова учиться и быстро учится. За этот месяц с ней здорово поработали советники и имиджмейкеры. Она прекрасно говорит и погружена в суть основных вопросов", - считает Мартынов. Эксперт считает, что Трамп тоже обучаемый "персонаж" и научился тому, чего не знал будучи "президентом-новичком". По правилам проведения дебатов, оппонентам запрещено затрагивать личность участников. По словам Мартынова, Трамп нарушил это правило и "задал тон" обоюдных оскорблений. "Трамп сам по себе хулиган, он не всегда следует правилам. На мой взгляд, Камала на фоне сильно взрослого Трампа выглядит гораздо выигрышнее и перспективнее", - считает эксперт. Мартынов, комментируя поведение модераторов теледебатов, которых Трамп ранее назвал "несправедливыми", подчеркнул, что единственная роль модераторов заключалась в том, чтобы обеспечить шоу. При этом сами дебаты проходили на телеканале CNN, известным своей продемократической направленностью. "И Трамп, и Харрис корчили рожи. История мимики и жестов - отдельное направление имиджмейкеров. Американцы, как известно, основоположники жанра американского шоу. Задача организаторов и модераторов - обеспечить его", - добавил Мартынов. Он считает, что теледебаты никто не выиграл, но исход ноябрьских выборов уже известен. По мнению эксперта, Харрис имеет большие шансы на победу. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, алексей мартынов (политолог), выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа