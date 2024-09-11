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"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России - РИА Новости, 11.09.2024
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11:02 11.09.2024 (обновлено: 11:27 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ssha-1972017574.html
"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России
"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России - РИА Новости, 11.09.2024
"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России
Разрешение Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием будет атакой США на Россию, написал норвежский профессор Гленн Дизен в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:02
2024-09-11T11:27
в мире
технологии
сша
украина
россия
джо байден
энтони блинкен
джон кирби
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Разрешение Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием будет атакой США на Россию, написал норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X."Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию", — предупредил эксперт.Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах не исключают возможности разрешить Украине наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет ATACMS.В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Кроме того, как сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, сам Блинкен в ходе своего визита на Украину в среду заявит Киеву, что США разрешат использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России.
https://ria.ru/20240911/vsu-1972013817.html
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в мире, технологии, сша, украина, россия, джо байден, энтони блинкен, джон кирби, вооруженные силы украины, f-16, политика
В мире, Технологии, США, Украина, Россия, Джо Байден, Энтони Блинкен, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, F-16, Политика
"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России

Профессор Дизен: разрешение Украине наносить удары будет атакой США на Россию

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Разрешение Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием будет атакой США на Россию, написал норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X.
«
"Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию", — предупредил эксперт.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте
Вчера, 10:52
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах не исключают возможности разрешить Украине наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет ATACMS.
В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Кроме того, как сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, сам Блинкен в ходе своего визита на Украину в среду заявит Киеву, что США разрешат использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
СМИ рассказали, кого "преступный" батальон ВСУ хочет взять в свои ряды
Вчера, 09:54
 
В миреТехнологииСШАУкраинаРоссияДжо БайденЭнтони БлинкенДжон КирбиВооруженные силы УкраиныF-16Политика
 
 
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