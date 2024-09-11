https://ria.ru/20240911/ssha-1971992704.html

Республиканцы призвали Байдена разрешить Киеву наносить удары по России

Республиканцы призвали Байдена разрешить Киеву наносить удары по России - РИА Новости, 11.09.2024

Республиканцы призвали Байдена разрешить Киеву наносить удары по России

Группа ведущих республиканцев Палаты представителей США в письме призывала президента страны Джо Байдена снять ограничения на использование американских систем... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:33

2024-09-11T09:33

2024-09-11T09:33

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Группа ведущих республиканцев Палаты представителей США в письме призывала президента страны Джо Байдена снять ограничения на использование американских систем вооружения большой дальности и разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо. Как сообщается, письмо датировано 9 сентября и было отправлено перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в среду. Оно подписано шестью ведущими республиканцами, в том числе председателем комитета по международным делам палаты представителей США Майклом Макколом, председателем комитета по вопросам разведки Майком Тернером и председателем комитета по вооруженным силам Майком Роджерсом. "Мы пишем, чтобы призвать вас снять оставшиеся ограничения на использование Украиной систем большой дальности, предоставленных США, в частности ATACMS, против законных военных целей в глубине России", - говорится в письме. При этом республиканцы посетовали на то, что принятое в мае решение Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, было принято слишком поздно. А также раскритиковали администрацию США за то, что она не позволяет Великобритании и Франции разрешить Киеву использовать свои ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP против законных целей на территории России. Во вторник Блинкен заявил, что в США не исключают возможности разрешить Украине наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет ATACMS. В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Кроме того, как сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, сам Блинкен в ходе своего визита на Украину в среду заявит Киеву, что США разрешат использовать американские ракеты ATACMS для ударов по РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240523/kongress-1947789308.html

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968750623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, джо байден, энтони блинкен, майкл маккол, вооруженные силы украины, нато