https://ria.ru/20240911/ssha-1971974540.html
Кеннеди-младший предупредил, чем для США обернется конфронтация с Россией
Кеннеди-младший предупредил, чем для США обернется конфронтация с Россией - РИА Новости, 11.09.2024
Кеннеди-младший предупредил, чем для США обернется конфронтация с Россией
Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, комментируя президентские дебаты республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:31
2024-09-11T06:31
2024-09-11T06:31
россия
украина
сша
дональд трамп
камала харрис
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_0:433:2869:2047_1920x0_80_0_0_c7195b87048c46ed32c9e2341b7fe6d5.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, комментируя президентские дебаты республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис, заявил, что конфронтация с Россией может стать для США ядерным самоубийством. "Трамп высказал мысль, которую, я надеюсь, услышат все: у России есть ядерное оружие. Политика администрации (президента США Джо - ред.) Байдена, направленная на максимальную конфронтацию с целью смены режима в России и того, чтобы Россия потерпела унизительное поражение - это рецепт ядерного самосожжения", - заявил Кеннеди-младший в соцсети X. Ранее в среду кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп не раз упомянули отношения США с Россией и урегулирование украинского конфликта во время дебатов. Сам Кеннеди-младший в конце августа вышел из президентской гонки, одновременно поддержав Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Ранее в среду кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп на двоих по меньшей мере 12 раз упомянули российского лидера Владимира Путина в ходе дебатов, 11 - Украину и Россию, подсчитало РИА Новости. Трамп в ходе дебатов девять раз упомянул Россию, восемь – президента РФ Владимира Путина и шесть – Украину. Харрис же оказалась скромнее: Россию в своем выступлении она упомянула дважды, Путина – четыре раза, Украину – пять. Сам Кеннеди-младший в конце августа вышел из президентской гонки, одновременно поддержав Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240910/kennedi-mladshiy-1971721986.html
https://ria.ru/20240910/blinken-1971953630.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_8f8a38fe895de7cda84888e37f2dea25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин, В мире
Кеннеди-младший предупредил, чем для США обернется конфронтация с Россией
Кеннеди-младший: конфронтация с Россией обернется для США ядерным самосожжением
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, комментируя президентские дебаты республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис, заявил, что конфронтация с Россией может стать для США ядерным самоубийством.
"Трамп высказал мысль, которую, я надеюсь, услышат все: у России есть ядерное оружие. Политика администрации (президента США Джо - ред.) Байдена, направленная на максимальную конфронтацию с целью смены режима в России и того, чтобы Россия потерпела унизительное поражение - это рецепт ядерного самосожжения", - заявил Кеннеди-младший в соцсети X.
Ранее в среду кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп не раз упомянули отношения США с Россией и урегулирование украинского конфликта во время дебатов.
Сам Кеннеди-младший в конце августа вышел из президентской гонки, одновременно поддержав Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Ранее в среду кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп на двоих по меньшей мере 12 раз упомянули российского лидера Владимира Путина
в ходе дебатов, 11 - Украину и Россию, подсчитало РИА Новости.
Трамп в ходе дебатов девять раз упомянул Россию
, восемь – президента РФ Владимира Путина и шесть – Украину
. Харрис же оказалась скромнее: Россию в своем выступлении она упомянула дважды, Путина – четыре раза, Украину – пять.
Сам Кеннеди-младший в конце августа вышел из президентской гонки, одновременно поддержав Трампа. Выборы президента США
состоятся 5 ноября.