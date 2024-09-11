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Кеннеди-младший предупредил, чем для США обернется конфронтация с Россией

Кеннеди-младший предупредил, чем для США обернется конфронтация с Россией - РИА Новости, 11.09.2024

Кеннеди-младший предупредил, чем для США обернется конфронтация с Россией

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, комментируя президентские дебаты республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T06:31

2024-09-11T06:31

2024-09-11T06:31

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украина

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дональд трамп

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в мире

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, комментируя президентские дебаты республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис, заявил, что конфронтация с Россией может стать для США ядерным самоубийством. "Трамп высказал мысль, которую, я надеюсь, услышат все: у России есть ядерное оружие. Политика администрации (президента США Джо - ред.) Байдена, направленная на максимальную конфронтацию с целью смены режима в России и того, чтобы Россия потерпела унизительное поражение - это рецепт ядерного самосожжения", - заявил Кеннеди-младший в соцсети X. Ранее в среду кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп не раз упомянули отношения США с Россией и урегулирование украинского конфликта во время дебатов. Сам Кеннеди-младший в конце августа вышел из президентской гонки, одновременно поддержав Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Ранее в среду кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп на двоих по меньшей мере 12 раз упомянули российского лидера Владимира Путина в ходе дебатов, 11 - Украину и Россию, подсчитало РИА Новости. Трамп в ходе дебатов девять раз упомянул Россию, восемь – президента РФ Владимира Путина и шесть – Украину. Харрис же оказалась скромнее: Россию в своем выступлении она упомянула дважды, Путина – четыре раза, Украину – пять. Сам Кеннеди-младший в конце августа вышел из президентской гонки, одновременно поддержав Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240910/kennedi-mladshiy-1971721986.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, в мире