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Американцы высказались, в чей успех на дебатах они верят

Американцы высказались, в чей успех на дебатах они верят - РИА Новости, 11.09.2024

Американцы высказались, в чей успех на дебатах они верят

Американцы больше верят в успех кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис, чем ее соперника и экс-президента Дональда Трампа на... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T02:40

2024-09-11T02:40

2024-09-11T02:40

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американцы больше верят в успех кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис, чем ее соперника и экс-президента Дональда Трампа на предстоящих дебатах, следует из опроса телеканала ABC News и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, 43% респондентов уверены в том, что победу на дебатах одержит Харрис, в то время как 37% верят в успех Трампа. По мнению еще 18% опрошенных, на дебатах не выиграет ни один из кандидатов. Опрос проводился 23-27 августа среди 2496 американцев. Погрешность составляет два процентных пункта. Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами. Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240911/opros-1971955687.html

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сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире