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Американцы высказались, в чей успех на дебатах они верят
Американцы высказались, в чей успех на дебатах они верят - РИА Новости, 11.09.2024
Американцы высказались, в чей успех на дебатах они верят
Американцы больше верят в успех кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис, чем ее соперника и экс-президента Дональда Трампа на... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T02:40
2024-09-11T02:40
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американцы больше верят в успех кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис, чем ее соперника и экс-президента Дональда Трампа на предстоящих дебатах, следует из опроса телеканала ABC News и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, 43% респондентов уверены в том, что победу на дебатах одержит Харрис, в то время как 37% верят в успех Трампа. По мнению еще 18% опрошенных, на дебатах не выиграет ни один из кандидатов. Опрос проводился 23-27 августа среди 2496 американцев. Погрешность составляет два процентных пункта. Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами. Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/opros-1971955687.html
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сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Американцы высказались, в чей успех на дебатах они верят
Опрос ABC и Ipsos: американцы больше верят в успех Харрис, чем Трампа на дебатах
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американцы больше верят в успех кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис, чем ее соперника и экс-президента Дональда Трампа на предстоящих дебатах, следует из опроса телеканала ABC News и компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, 43% респондентов уверены в том, что победу на дебатах одержит Харрис, в то время как 37% верят в успех Трампа.
По мнению еще 18% опрошенных, на дебатах не выиграет ни один из кандидатов.
Опрос проводился 23-27 августа среди 2496 американцев. Погрешность составляет два процентных пункта.
Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения.
Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами.
Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.