https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

Америка выбирает между войной и позором

Америка выбирает между войной и позором - РИА Новости, 11.09.2024

Америка выбирает между войной и позором

Никогда, наверное, тема президентских выборов не была такой взрывоопасной для США — в самом прямом смысле слова, без метафор. Именно поэтому такую истерику там... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:00

2024-09-11T08:00

2024-09-11T11:32

аналитика

сша

камала харрис

джеральд форд

барак обама

выборы президента сша — 2024

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Никогда, наверное, тема президентских выборов не была такой взрывоопасной для США — в самом прямом смысле слова, без метафор. Именно поэтому такую истерику там вызвало невинное предложение российского президента поддержать Камалу Харрис. "Мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах, во-вторых, перестал бы в них вмешиваться!" — заныл на весь мир пресс-секретарь Белого дома.Нервозность объяснима: победа любого кандидата может разнести Америку в клочья. И вот наконец встретились два одиночества — после долгих переговоров Харрис и Трамп согласовали условия и провели дебаты в студии телеканала ABC. Это очень важная история — победа на дебатах очень часто приносит победу на выборах.При этом надо понимать, что даже в лучшие времена американской политики теледебаты были чистым шоу — чем-то средним между стендапом, рэп-батлом и конкурсом красоты. Утопить кандидата или, наоборот, вознести его на политический олимп могла малейшая деталь.Например, первые телевизионные дебаты кандидатов в 1960 году Ричард Никсон проиграл потому, что отказался накраситься. В результате на экране он выглядел бледным, потным и больным. В то же время Джон Кеннеди позволил намазать себе лицо тональником с эффектом загара — и очень понравился телезрителям. Выиграв дебаты, он выиграл и выборы, однако через три года его пустили в расход, так что однозначным его успех назвать трудно.Джеральд Форд продул в 1976 году Джимми Картеру из-за того, что неудачно выразился. "Нет никакого доминирования Советов в Восточной Европе и при администрации Форда никогда не будет!" — сказал он. "Извините, что?!" — изумился ведущий дебатов. Вся Восточная Европа действительно управлялась из Москвы, реплика Форда прозвучала глупо, потом он пытался объясниться, но это не помогло — он проиграл и дебаты, и выборы.Выигрывались дебаты за счет чисто актерских данных и удачных "уанлайнеров" — шуток, которые задолго до эфира сочиняют для кандидатов специально отобранные люди. Наше поколение прекрасно помнит "Это экономика, дурачок!" в исполнении Билла Клинтона. Немногие знают, правда, что этот слоган придумал главный сценарист клинтоновской президентской кампании Джеймс Карвилл. Кстати, всю жизнь работая политтехнологом на демократов, Карвилл счастливо женат на женщине-политтехнологе, которая всю жизнь обслуживает республиканцев, — этим сценаристам реально все равно, кто будет произносить их реплики.Рональд Рейган выиграл дебаты и президентскую гонку в 1980 и 1984 годах благодаря актерскому профессионализму. Он выглядел расслабленным, добродушным и уверенным в себе, а его простенькие шуточки типа "Опять ты за свое!" очень зашли аудитории.Неплохую репризу придумали для Барака Обамы в 2012-м. Его соперник Митт Ромни заявил на дебатах, что в американском военном флоте меньше кораблей, чем в 1916 году. "Губернатор, у нас штыков и лошадей тоже меньше, — парировал Обама. — Изменилась природа наших Вооруженных сил, у нас появились такие штуки, как авианосцы, на них еще самолеты садятся. Еще есть такие корабли, которые под водой плавают, типа атомные подлодки". Очевидно заготовленную реплику сделали интернет-мемом, Обама укрепил свои позиции среди молодежи и выиграл выборы.Итак, выиграть теледебаты означало резко повысить свои шансы на въезд в Белый дом. Но эта логика работала только до Трампа. В 2016 году он выступил против Хиллари Клинтон на все деньги — пригласил в телестудию женщин, обвинявших ее мужа Билла в сексуальном насилии, обещал посадить ее в тюрьму, словом, полностью украл у нее шоу. Хиллари вообще было не видно на его фоне. Тем не менее на следующий день демократическая пресса демократически написала, что, по их опросам, Трамп дебаты проиграл. Цену этим опросам мы узнали чуть позднее — когда Трамп стал президентом США.На дебатах с Байденом в 2020-м Трамп тоже выглядел отлично, тому оставалось только орать на него: "Заткнись, парень!" Однако победу и на дебатах, и на выборах демократы у Трампа технично украли.В 2024 году Трамп раздолбал Байдена на дебатах так, что демократам пришлось снимать своего старика с гонки. Засада была в другом — когнитивные способности Камалы Харрис немногим лучше, чем у Байдена. Ее опекуны практически не подпускают к ней журналистов. Атмосферу в ее команде характеризуют как "энергичную, но хаотичную". У нее есть свои политтехнологи, которые сочиняют ей реплики и репетируют с ней остроты, однако профессионалов оттесняет честолюбивая родня Харрис — ее муж, сестра, а также невероятно активничающий муж сестры. Вся эта семейка легко может погубить свою ставленницу.Пока что креатив команды Харрис вылился в довольно дикий лозунг "Заставим Америку снова смеяться!". Однако способности кандидатки быстро реагировать и остроумно отвечать в прямом эфире вызывают огромные сомнения. Опытный шоумен Трамп способен за полтора часа разделать ее как Бог черепаху.Собственно, это и произошло на дебатах, только что закончившихся в студии ABC. Трамп выглядел лучше, потому что честно указывал на ошибки американского руководства и на пальцах объяснял, что страна катится в тартарары. Он показал, что агрессивная политика демократов поставила США — и весь мир — на грань ядерной войны: "давайте не будем туда идти, мы заигрываем с третьей мировой". Он не поддался уговорам ведущего поддержать киевский режим и твердо стоял на том, что хочет остановить украинский конфликт — в то время, как Харрис кровожадно мечтала сделать американскую армию "самой смертоносной в мире".Трамп элегантно принял пас от российского президента: "Путин поддержал ее (Харрис) на прошлой неделе. Я думаю, что он действительно имел это в виду, так как то, что мы получим, это просто ужасно... Лидеры других стран считают, что она слабая и некомпетентная. И они правы".В целом видно, что задачей обоих кандидатов было "не пропустить" — словно у футболистов в ответственном матче. Оба вели себя предельно дисциплинированно, ругались вежливо и делали все, чтобы не допустить какой-нибудь смешной ляп или неудачный жест. Обоим это, в принципе, удалось.Сразу после дебатов Харрис и компания утверждают, что дебаты выиграла она. Трамп и компания убеждены в обратном. Голоса телезрителей пока подсчитываются. Чтобы привлечь "колеблющихся" избирателей, демократы вытащили из кустов рояль — объявили о том, что за Харрис проголосует популярная певица Тейлор Свифт.Что ж, продолжаем следить за событиями, американские выборы этого года важны для всего мира. Ставки высоки неимоверно — кандидат от демократов нацелилась на разжигание третьей мировой войны, кандидат от республиканцев хочет любой ценой от этого конфликта отползти. "Оставайтесь с нами!" — как любят говорить телеведущие.

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https://ria.ru/20240909/kharris-1971627317.html

https://ria.ru/20240907/trump-1971334239.html

https://ria.ru/20240909/ssha-1971514010.html

https://ria.ru/20240911/debaty-1971978851.html

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аналитика, сша, камала харрис, джеральд форд, барак обама, выборы президента сша — 2024