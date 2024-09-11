https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972108317.html

Российские военные уничтожили пункт управления группировки "Хортица"

Российские военные уничтожили пункт управления группировки "Хортица" - РИА Новости, 11.09.2024

Российские военные уничтожили пункт управления группировки "Хортица"

Авиация и артиллерия России поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица", ПВО сбила 57 дронов, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:28

2024-09-11T15:28

2024-09-11T15:28

специальная военная операция на украине

россия

сша

франция

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица", ПВО сбила 57 дронов, сообщило в среду Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение передовому пункту управления группировки "Хортица", складу боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31398 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17986 танков и других боевых бронированных машин, 1452 боевых машины реактивных систем залпового огня, 14438 орудий полевой артиллерии и минометов, 25899 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, франция, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)