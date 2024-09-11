https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972108317.html
Российские военные уничтожили пункт управления группировки "Хортица"
Российские военные уничтожили пункт управления группировки "Хортица" - РИА Новости, 11.09.2024
Российские военные уничтожили пункт управления группировки "Хортица"
Авиация и артиллерия России поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица", ПВО сбила 57 дронов, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:28
2024-09-11T15:28
2024-09-11T15:28
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили передовой пункт управления украинской группировки "Хортица", ПВО сбила 57 дронов, сообщило в среду Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение передовому пункту управления группировки "Хортица", складу боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31398 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17986 танков и других боевых бронированных машин, 1452 боевых машины реактивных систем залпового огня, 14438 орудий полевой артиллерии и минометов, 25899 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, франция, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили пункт управления группировки "Хортица"
Минобороны: ВС России поразили передовой пункт управления группировки "Хортица"