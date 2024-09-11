https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972106288.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 11.09.2024

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области, уничтожили склад... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:19

2024-09-11T15:19

2024-09-11T15:19

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов, Украина потеряла до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области. "ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины