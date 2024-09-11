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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972106288.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 11.09.2024
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области, уничтожили склад... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:19
2024-09-11T15:19
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов, Украина потеряла до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области. "ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и 180 военных ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов, Украина потеряла до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области.
«
"ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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