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ВС России уничтожили более 12 200 украинских военных в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 11.09.2024 (обновлено: 14:18 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972081176.html
ВС России уничтожили более 12 200 украинских военных в Курской области
ВС России уничтожили более 12 200 украинских военных в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
ВС России уничтожили более 12 200 украинских военных в Курской области
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:33
2024-09-11T14:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, 96 танков, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240911/sever-1972059194.html
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россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили более 12 200 украинских военных в Курской области

ВСУ за время нападения на Курскую область потеряли более 12 200 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, 96 танков, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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