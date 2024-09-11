https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972081176.html

ВС России уничтожили более 12 200 украинских военных в Курской области

ВС России уничтожили более 12 200 украинских военных в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024

ВС России уничтожили более 12 200 украинских военных в Курской области

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:33

2024-09-11T13:33

2024-09-11T14:18

специальная военная операция на украине

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курская область

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, 96 танков, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240911/sever-1972059194.html

https://ria.ru/20240911/minoborony-1972078454.html

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Дарья Буймова

россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность